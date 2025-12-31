Uma ex-urbanista, um potencial gestor e um seguidor de Nuno Mendes: quem são os braços direitos dos chefs nacionais?

Quem é que assume o comando das cozinhas portuguesas quando o chef não está? São inúmeros os braços direitos de grandes nomes da restauração em Portugal que fazem com que as cozinhas funcionem ao supervisionar as equipas, coordenar os serviços e contactar com os fornecedores. Há até quem, como Marina Garcia, do Cura, e Mário Cruz, do Marlene, não tivesse este mundo no topo da mente quando pensava naquilo que o futuro guardava, ou quem, pelo contrário, nunca descansou enquanto não trabalhou ao lado do chef que mais admirava em criança, como é o caso de Bruno Antunes, do Santa Joana.

São quem tem um papel essencial na restauração mas que tantas vezes, aos olhos do público e do cliente, fica na sombra de quem está acima pelo nome que já tem no ramo. Desde uma urbanista que aos 30 anos largou a profissão para seguir aquilo que realmente gostava, ao subchef de um restaurante com estrela Michelin que idealiza um dia dedicar a sua vida a um destino rural e holístico longe de Lisboa. Em comum, têm o empenho e a paixão pela profissão. O Observador falou com cinco braços direitos de chefs de renome dos restaurantes Cura, Vida de Tasca, Canalha, Marlene e Santa Joana, todos em Lisboa.

Todos eles com visões semelhantes sobre o caminho que a gastronomia em Portugal, e na capital, está a seguir, e sobre o passo atrás e o regresso à comida de casa que tanto se fala enquanto tendência atual. Tudo aliado à vontade de cada um deles por fugir da cidade e se refugiar num destino não tão turístico ao qual se possam dedicar aos futuros e eventuais projetos de cada um. “As pessoas estão cansadas das hamburguerias, estão cansadas das casas de pasta, estão cansadas disto tudo. A restauração independente e tradicional está a desaparecer”, comenta o sous chef de Leonor Godinho, João Pirata, afirmando que, em Lisboa, o que os clientes procuram é a comida tradicional portuguesa: “As pessoas dizem que nós temos de preservar o património das tascas, o verdadeiro restaurante português. Portanto, acho que o português e o estrangeiro estão à procura de uma experiência mais real, mais fidedigna com a nossa cultura. Acho que é essa a tendência.”