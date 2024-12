Vale de Judeus: Três meses depois da fuga, três presos já foram recapturados. Shergili Farjiani é primeiro estrangeiro a ser encontrado

Assim que regressar a Portugal, Fábio Loureiro, que foi preso pela primeira vez em 2014, deverá ser encaminhado para a prisão de Monsanto, a única em Portugal classificada como prisão de segurança especial. E este é também um estabelecimento que este recluso já conhece, uma vez que já passou lá vários anos. Se Fábio Loureiro não tivesse fugido da cadeia de Vale de Judeus, a data prevista para saída seria 2056 — como foi condenado por vários crimes, cumpre penas de prisão sucessivas e não pena única de 25 anos —, mas a previsão para a sua liberdade deverá demorar mais. Quando estiver em território português, novamente na cadeia, deverá de ser julgado pelo crime de evasão, cuja pena de prisão pode ir até aos dois anos.

Fernando Ferreira, o único capturado em Portugal

O único fugitivo encontrado em Portugal foi Fernando Ferreira. E é também o único recluso que já foi encaminhado para a prisão de Monsanto. Detido depois de Fábio Loureiro, Fernando Ferreira decidiu não passar a fronteira, optando por instalar-se na aldeia de Castanheira de Chã para se esconder. Ou, pelo menos, para escapar aos radares da PJ o máximo de tempo possível. Com o nome “Manuel”, este preso condenado por crimes de associação criminosa, rapto, roubo à mão armada, tráfico de droga e detenção de arma proibida ainda conseguiu permanecer durante duas semanas no concelho de Montalegre.

A Polícia Judiciária sabia precisamente onde estava escondido e os inspetores ligados à investigação já andavam por perto, a vigiar a casa, praticamente desde que chegou à aldeia. Aliás, não terá sido nenhum vizinho a dar o alerta. E quando a PJ decidiu avançar para a detenção, encontrou Fernando Ferreira sozinho, ao contrário daquilo que aconteceu com Fábio Loureiro e agora com Shergili Farjiani. Estava, no entanto, armado — tinha duas armas de 9mm com silenciador, munições, vários walkie-talkies, um aparelho para bloquear sinais de comunicações e ainda uns binóculos de visão noturna e de longo alcance.

Fernando Ferreira foi detido a 22 de novembro e nesse mesmo dia foi transportado para a cadeia de Monsanto, que também já conhece bem. Esteve lá em 1987 apenas um mês, regressou em dezembro de 2015 e só saiu em 2018, quando foi transferido para a cadeia de Coimbra. Agora, deverá ser também julgado pelo crime de evasão, tal como os restantes dois presos já recapturados.