Parafraseando os seus autores, é um daqueles “fenómenos” da internet que, de tempos a tempos (ou, no caso, quando o calendário o permite), voltam a ser alvo de publicação, que invariavelmente se torna viral.

Neste caso, em pleno 2023, o que está em causa é dezembro, mas há exatamente dois anos, por exemplo, o mês extraordinário era outubro, com as suas cinco sextas-feiras, cinco sábados e cinco domingos. Como o Observador explicou na altura, não era verdade. E agora continua a não ser e não é preciso fazer grande investigação para o perceber — basta olhar para o calendário.

Neste caso, só é preciso avançar cinco anos para encontrar um dezembro exatamente com a mesma disposição do que o de 2023 — é portanto já em 2028, e não no longínquo 2846, que o “fenómeno” torna a repetir-se. Em 2034 há outra vez um mês de dezembro em que por cinco vezes o calendário passa por estes três dias. E em 2045 também. Como, aliás, em 2051. E por aí em diante.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já no sentido inverso, é preciso recuar seis anos, até 2017, para ver um primeiro dezembro idêntico no que toca a sextas, sábados e domingos. Mas se alargarmos a pesquisa aos meses com estes três dias a quintuplicar é mais fácil: já em março do próximo ano, o calendário traz uma disposição igual — 31 dias, a começar numa sexta e a terminar numa segunda.

A cereja no topo do bolo? O dezembro de 2846 — precisamente daqui a 823 anos —, mês que nenhuma das pessoas que agora lê este fact check chegará a ver, há de começar num sábado e terminar numa segunda-feira — o que significa que nem sequer vai ter cinco sextas, cinco sábados e cinco domingos.

Conclusão

Não é verdade que o mês de dezembro próximo seja um “fenómeno” de calendário tão raro que só ocorre de 823 em 823 anos. Basta passar em revista os calendários dos anos que hão de vir, bem como dos que passaram, para encontrar dezembros idênticos, com cinco sextas-feiras, cinco sábados e cinco domingos. Aconteceu em 2017. E vai voltar a acontecer em 2028.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.