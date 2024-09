Kamala Harris não disse que pretendia acabar com a rede social X se fosse eleita Presidente dos Estados Unidos numa entrevista em 2019, como afirmam publicações de redes sociais que se tornaram virais nos últimos dias. “Kamala diz que quer acabar com o X se ganhar”, lê-se em posts no Facebook, Instagram e Twitter.

A questão foi lançada nas redes sociais depois de o Supremo Tribunal Federal do Brasil ter determinado a suspensão da rede social X no país. Isto porque Elon Musk, dono da empresa, não cumpriu uma ordem para nomear, no prazo de 24 horas, um representante legal da plataforma no Brasil.

Na sequência da polémica, utilizadores de redes sociais recuperaram, então, declarações de Kamala Harris em 2019.

Na altura senadora e candidata a Presidente, nas eleições de 2020, Kamala sugeriu durante um debate a suspensão da conta de Twitter de Donald Trump, que ocupava à data o cargo de Presidente dos Estados Unidos.

Na entrevista pós-debate, na CNN Internacional, Kamala reiterou essa ideia. “Ele perdeu os privilégios e a conta dele devia ser removida”, disse. A posição teve muito eco na campanha presidencial da altura.

Em momento algum Kamala Harris prometeu eliminar o Twitter, hoje chamado X, se fosse eleita Presidente dos Estados Unidos. A democrata estava apenas a referir-se à conta de Donald Trump, no contexto de críticas à presidência do republicano.

Em 2019, foram várias as vezes que Kamala Harris criticou publicamente a forma como Donald Trump recorria ao Twitter para fazer publicações sobre a presidência norte-americana. “Não podemos levar a cabo a nossa diplomacia através de tweets“, dizia.

Conclui-se, assim, que as publicações de redes sociais que se tornaram virais nos últimos dias fazem assim uma extrapolação exagerada de uma entrevista antiga.

O Twitter acabaria, depois, por banir Donald Trump, que criou depois a própria rede social: a Truth Social.

Conclusão

Kamala Harris não prometeu acabar com a rede social X se fosse eleita Presidente dos Estados Unidos. Publicações virais recuperam uma entrevista de 2019 de quando a democrata era senadora e candidata a líder da Casa Branca. Nas declarações em questão, Kamala Harris apenas se refere à conta de Donald Trump, e não à rede social em geral.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.