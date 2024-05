Nas publicações que circulam no Facebook, o conteúdo parece ter sido retirado de uma notícia do jornal Expresso. “A direção da TVI recusa-se a comentar o escândalo em torno do seu programa ‘Goucha'”, diz o link que acompanha a publicação e que apresenta o grafismo da edição online do semanário no cabeçalho. Noutro detalhe, naquilo que poderia ser o lead da suposta notícia, as publicações apontam a Nuno Markl, histórico locutor da Rádio Comercial, que foi entrevistado por Manuel Luís Goucha, no programa que a estação de Queluz emitiu a 28 de março. Mas tudo não passa de uma tentativa de fraude.

Foi o próprio Nuno Markl quem desmascarou toda a situação, numa edição da rubrica “O homem que mordeu o cão”, emitida ao longo da semana nas manhãs da rádio.

Na edição de 24 de abril — cerca de um mês depois de ter sido entrevistado por Manuel Luís Goucha na TVI — Markl leva o assunto aos microfones da rádio, dedicando-lhe todo o segmento desse dia, a que deu o título de “A minha própria fraude!”.

Na rubrica, o radialista começa por explicar que, depois de clicar no link da partilha, os utilizadores das redes sociais são encaminhados para um site que “os bandidos recriaram com a estética do Expresso”, fazendo-se passar pelo jornal. O locutor admite que esteve no programa de Manuel Luís Goucha, tendo mantido uma conversa “maravilhosa” e “gentil” com o apresentador, ao contrário daquilo que o texto partilhado sugere, quando faz referência a um suposto desentendimento entre os dois. “Adorei imaginar isto a acontecer”, brinca Nuno Markl durante a rubrica.

O texto que surge nas publicações refere que, a meio do programa da TVI, Nuno Markl terá tentado aliciar Manuel Luís Goucha para entrar num esquema de dinheiro fácil através da inscrição numa plataforma, revelando ainda que poderia aumentar em muito os seus lucros. Na resposta, o apresentador da TVI teria classificado Nuno Markl de “mentiroso”. Mas, ainda segundo o texto, Goucha teria acabado por ceder à proposta, já no fim da conversa, depois de a “direção do canal decidir retirar a entrevista do ar”.

Na rubrica “O homem que mordeu o cão”, Nuno Markl acaba por revelar que é tudo mentira. “A razão pela qual trouxe [à rubrica] isto é: não vão nestas conversas. Isto é um crime”, assinala, acrescentando ainda que esta plataforma de informações falsas está a usar o seu nome e imagem sem a sua autorização.

O locutor utilizou ainda a sua página do Instagram para alertar para o esquema de fraude. “Haverá certamente quem vá na conversa destes piratas e lhes entregue dinheiro arduamente ganho, na esperança de que cresça. Não cresce”, avisa.

Conclusão

As publicações partilham um texto de um site de notícias falsas que recria o aspeto do jornal Expresso. Nos títulos, o leitor é induzido a acreditar que o locutor da Rádio Comercial, Nuno Markl, teve um desentendimento com Manuel Luís Goucha durante uma entrevista à TVI. Ao ler o texto todo, o leitor é levado a pensar que Markl tentou convencer Goucha a alinhar num esquema para ganhar dinheiro fácil, algo a que o apresentador de televisão teria acabado por ceder, depois de alguma resistência. Contudo, a história é falsa. Nuno Markl utilizou duas vias para desmentir estas publicações: a sua rubrica matinal na rádio e a sua própria página de Instagram. “Não vão nestas conversas. Isto é um crime”, remata.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é: