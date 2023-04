“Prédio da Pfizer cercado em Paris, o povo chama de assassinos por causa das mortes e efeitos colaterais da vacina.” Uma publicação do passado dia 29 de março mostra imagens de uma suposta manifestação, alegando que se trata dos protestos que têm decorrido nas últimas semanas na capital francesa, motivados pela reforma da idade de passagem à reforma, iniciada pelo governo francês. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Olhando para o vídeo em si, não é claro que estejamos perante imagens das manifestações de Paris, como alega o autor da publicação original. Tão pouco é óbvio que os manifestantes ali presentes estivessem “a rondar o edifício da Pfizer”, tal como é descrito naquele texto. Também não existem notícias sobre este tema, nem em órgãos de comunicação social franceses nem em órgãos de outros países. Todas as notícias de manifestações com a palavra “Pfizer” e “Paris” são de anos anteriores, ou seja, do período mais agudo da pandemia de Covid-19.

Por outro lado, ao pesquisar por estas imagens usando plataformas de identificação de imagens, percebe-se que o vídeo foi filmado noutro país: Suécia, em Estocolmo. Foi uma manifestação convocada contra o passaporte vacinal naquele país, no ano passado. Há alguns elementos visuais que permitem confirmar que se trata, de facto, de um vídeo sueco que pode ser consultado via Youtube: por exemplo, há uma bandeira verde e branca que surge nos dois vídeos. Ou seja, o autor manipulou as imagens, mentindo sobre o local da manifestação e sobre o motivo dos protestos em questão.

Publicações semelhantes àquela que o Observador está a verificar já foram anteriormente desmentidas por diferentes fact-checkers internacionais como a agência Reuters. Chegaram todos à mesma conclusão: trata-se de uma publicação falsa. Também é possível confirmar a veracidade deste protesto através de algumas notícias que saíram nessa altura, nomeadamente em jornais suecos.

A publicação foi igualmente desmentida por um jornal brasileiro — o autor refere a Globo, órgão de comunicação social do Brasil –, o Estadão. Aquele jornal informa ainda que o vídeo em questão, foi, entretanto, apagado da rede social Tik-Tok.

Conclusão

Não é verdade que tenha ocorrido uma manifestação recente em Paris junto ao edifício da Pfizer. O autor tenta estabelecer uma ligação entre um vídeo de um protesto na Suécia e os atuais protestos que têm decorrido na capital francesa por causa da reforma da idade de passagem à reforma. Outros fact-checkers já desmentiram publicações semelhantes a esta.

