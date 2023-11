Circula nas redes sociais uma publicação para denunciar um suposto consumo de cocaína por parte de Sergio Tomás Massa, atual ministro da Economia da Argentina e candidato da coligação Unión por la Patria à presidência do país.

Várias publicações que circulam em língua portuguesa exibem apenas uma fotografia que não é mais do que um fotograma de um vídeo em que se vê um homem não identificado a inalar um pó branco: além de o vídeo estar desfocado, não é possível ver os olhos do homem em questão.

“POLEMICA! Nas últimas horas vazou um vídeo do candidato a presidência da Argentina Sergio Tomás Massa, no qual é visto inalando um pó branco. Segundo opiniões de internautas, Massa parece estar dr*gado circulando entre outras pessoas; Vídeos viralizaram na internet”, lê-se na descrição que é apresentada juntamente com a imagem.

“A casa caiu para o amigo do Lula !!!”, lê-se ainda na publicação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Outras versões da publicação apresentam, em vez de uma fotografia, um vídeo com várias filmagens de Sergio Tomás Massa em ações de campanha nas quais, supostamente, o candidato surgiria alterado. Entre as filmagens surge o tal vídeo do qual foi extraído aquele fotograma. Aí, é possível ver um homem efetivamente a inalar o pó branco; quando a câmara sobe, vê-se um homem que aparenta ser Sergio Tomás Massa.

Todavia, trata-se de um vídeo digitalmente manipulado.

Recentemente, a agência Reuters já deu conta da circulação deste vídeo adulterado. Como explica a Reuters, através da visualização da versão completa do vídeo é possível encontrar algumas falhas de edição que mostram claramente como foi feita a manipulação: a cara de Sergio Tomás Massa foi digitalmente sobreposta ao rosto do homem que surge no vídeo original. Num dos momentos, é possível ver como a sobrancelha do homem original surge por cima da cara de Massa; noutro, a boca do candidato argentino não mexe quando se ouve o protagonista original do vídeo a falar.

A tudo isto soma-se a prova derradeira: o próprio vídeo original, que já circula nas redes sociais desde, pelo menos, abril de 2016. Aí, é possível confirmar sem qualquer margem para dúvidas que não é Sergio Tomás Massa quem surge nas imagens. Trata-se, na verdade, de um indivíduo que não é identificado.

A Argentina vai a votos no próximo domingo, 19 de novembro, para escolher o próximo Presidente na segunda volta das eleições presidenciais.

Depois da primeira volta, que decorreu no dia 22 de outubro, os argentinos são agora chamados a escolher entre Sergio Tomás Massa (da coligação Unión por la Patria, de tendência peronista e atual ministro da Economia) e Javier Milei (da coligação La Libertad Avanza, um populista de extrema-direita e assumido admirador de Donald Trump).

Aliás, numa das publicações consultadas pelo Observador é mesmo mencionado o nome de Javier Milei — e grande parte das publicações que reproduzem aquela imagem adulterada são feitas por apoiantes daquele candidato.

Conclusão

A publicação é falsa: o vídeo em questão não mostra o candidato presidencial Sergio Tomás Massa a inalar cocaína. Trata-se, na verdade, de um vídeo digitalmente adulterado cuja versão original já circula na internet há vários anos. Nessa versão original, é possível ver claramente que se trata de um outro homem, não identificado, que inala um pó branco.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.