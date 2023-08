O vídeo mostra dezenas de carros em chamas, acompanhados de uma legenda que refere que “a situação em França não tem controle”, numa referência à vaga de protestos que assolou o país no final de junho e no início de julho, desencadeada pela morte de um adolescente às mãos da polícia. No vídeo lê-se que a “política de esquerda de Macron” não está a funcionar e tem “consequências desastrosas”. Alega-se ainda, numa referência à presidência de Emmanuel Macron, que a “liberdade trouxe libertinagem”, bem como “descontrole social” e “perda de poder”, resultando num país que dá “direitos apenas a bandidos”.

É verdade que os protestos dos últimos meses resultaram numa violência quase sem precedentes nas ruas francesas. Dia após dia, havia registo de motins nas ruas, supermercados pilhados, edifícios municipais em chamas e carros destruídos. Um cenário de destruição que levou mesmo Presidente e Governo a convocarem várias reuniões de emergência e a reforçarem o policiamento em inúmeras cidades. A gravação aqui partilhada poderia ser mais um exemplo — ainda que extremo — da violência de que França foi palco. No entanto, fazendo uma simples pesquisa por uma captura de imagem no motor de busca Google Images, percebemos que não é o caso.

O vídeo precede os protestos em França e, na verdade, diz respeito a um incêndio que teve lugar em abril, na Austrália: 60 veículos ficaram destruídos no fogo que deflagrou durante a noite, nos subúrbios da cidade de Perth, num estacionamento da empresa de leilão de carros Pickles Auction. As chamas foram extintas em poucas horas. De acordo com a empresa, não houve registo de feridos ou danos em edifícios.

Fazendo uma pesquisa por algumas gravações deste incidente, encontramos semelhanças com o vídeo partilhado pela empresa de radiodifusão pública australiana ABC (Australian Broadcasting Corporation). No entanto, o incêndio em questão foi também noticiado pelo jornal britânico The Guardian, bem como por vários meios de comunicação australianos como Sky News, 9News e The Sydney Morning Herald.

Importa recordar que os protestos em França foram alvo de muita desinformação ao longo dos últimos meses (por exemplo aqui, aqui e aqui). Igualmente, esta publicação já foi desmentida por vários factcheckers internacionais, como Reuters e The Associated Press.

Conclusão

A legenda desta publicação é enganadora. O vídeo partilhado mostra um incêndio que teve lugar em abril, num parque de estacionamento na Austrália, e que chegou a ser noticiado por vários órgãos de comunicação locais e internacionais. Não tem, no entanto, qualquer relação com os motins em França, ao contrário do que alega o autor deste post.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.