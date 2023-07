Tornou-se viral nos últimos dias um alegado comunicado da polícia francesa que anuncia o “encerramento” da Internet face aos protestos nas ruas. As publicações têm circulado nas redes sociais, com críticas ao governo francês, mas são falsas. O Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros de França nega estas restrições.

As publicações começaram a circular no dia 2 de julho, no âmbito dos protestos de rua, e partilham um comunicado falso da polícia francesa. Neste documento, pode ler-se que a Internet seria suspensa a partir do dia seguinte, 3 de julho, durante a noite em determinadas zonas de França “para evitar o uso indevido das redes sociais e de plataformas online para coordenar ações ilegais e incitar à violência”.

“Urgente: Macron está a planear desligar a Internet do país”, lê-se num dos muitos posts que circulam nas redes sociais.

Mas, como já referido, trata-se de uma notícia falsa, com base num comunicado que não existe.

O Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros de França desmentiu a afirmação através de uma nota deixada nas redes sociais.

#UrbanViolence | Beware of #FakeNews

???? A “press release” from the French national police force @PoliceNationale has claimed that temporary restrictions have been imposed on Internet access in certain neighbourhoods.

❌ This document is FALSE: no such decision has been taken. pic.twitter.com/IyvFK3bN1z

— France Diplomacy???????????????? (@francediplo_EN) July 3, 2023