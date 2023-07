“Marine Le Pen declara que salvará a França da Nova Ordem Mundial e mandrá prender Emmanuel Macron.” Uma publicação viral do passado dia 3 de julho, no Facebook, traz uma notícia no mínimo polémica, apesar de nem sequer partilhar um link que permita confirmar a veracidade da informação. Trata-se, por variadas razões, de uma publicação falsa.

Desde que os violentos protestos irromperam na cidade de França, depois da morte do jovem algeriano Nahel Merzouk no final de junho, muita desinformação tem circulado nas redes sociais a propósito deste caso. Este é só mais um exemplo, alegadamente com origem num discurso de Le Pen onde, na verdade, em nenhuma parte se refere uma suposta intenção de mandar prender o atual Presidente francês. Esse artigo foi publicado por um site chamado News Punch, onde se partilha o tal vídeo, em francês, do discurso da líder do partido Reagrupamento Nacional.

Depuis plusieurs jours s'est instauré dans le pays un état de désordre endémique dont les images et les échos sont glaçants de brutalité. Je demande au président de la République de recevoir sans plus attendre les formations représentées à l'Assemblée nationale. pic.twitter.com/tGgn0xinOV — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 30, 2023

Foi publicado a 30 de junho pela ex-candidata à presidência da República de França e pode ser visionado na sua conta. Le Pen criticou os protestos, mas, em especial, os políticos e os sindicatos que considerava terem uma responsabilidade moral sobre o que estava a acontecer. Defendia ainda a atuação das forças policiais, em contraponto com os protestantes, mas também medidas que permitissem restabelecer a lei e a ordem em França.

No entanto, em nenhum momento, nos cerca de quatro minutos de duração do vídeo, Le Pen alega que tem a intenção de mandar prender Macron e de terminar com uma qualquer Nova Ordem Mundial.

É também importante dizer que esta publicação — que, no seu conteúdo, não faz qualquer referência ao vídeo em questão — já foi desmentida anteriormente. Por exemplo, o Logically Facts, baseado na Irlanda, fez um fact-check sobre uma publicação semelhante e também a considerou como falsa.

Por outro lado, não existe qualquer notícia, em francês ou noutra língua, que corrobore que Le Pen tem a intenção de mandar prender Emmanuel Macron a partir do momento em que, eventualmente, fosse eleita Presidente da República francesa.

Conclusão

Não é verdade que Le Pen tenha dito que, assim que for eleita Presidente da República francesa, vai mandar prender o atual presidente, Emmanuel Macron. Esse vídeo, que contém um discurso da líder do Reagrupamento Nacional sobre os recentes violentos protestos em França, não contém nenhuma parte em que Le Pen demonstre ter essa intenção, caso seja eleita. Esta e outras publicações semelhantes já foram desmentidas por outros fact-checkers internacionais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

De acordo com o sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact-checking com o Facebook.