Pelo menos 667 pessoas foram detidas em França, na quinta-feira, na terceira noite de protestos violentos contra a morte de um jovem de 17 anos pela polícia, de acordo com dados fornecidos ao início desta manhã pelo ministro da Administração Interna francês. Gérald Darmanin referiu ainda que 249 polícias ficaram feridos durante as manifestações. Com receio de que esta sexta-feira à noite se repitam os confrontos, algumas câmaras ponderam decretaram o recolher obrigatório.

“Estas detenções recorde refletem as instruções firmes dadas pelo ministro”, declarou uma fonte próxima do responsável pela pasta do Interior, Gérald Darmanin, ao jornal Le Figaro.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, marcou uma reunião de emergência para as 13h desta sexta-feira com membros do governo, noticiou a BFM TV. Por sua vez, a presidente da Câmara Municipal de Paris, Anne Hidalgo, vai realizar uma reunião de emergência às 9h00 horas locais (8h00 em Lisboa), de acordo com o Le Parisien.

François Hollande considera que o estado de emergência, pedido por algumas figuras políticas, “não é a melhor forma de atuar”, recordando que utilizou o mecanismo “num contexto muito diferente, o do terrorismo”, após os atentados de 2015. O antigo Presidente refere ainda que França “está numa situação muito grave”, revela o France Bleu Cotentin.

Élisabeth Borne, primeira-ministra francesa, referiu esta sexta-feira no Twitter que os “atos criminais cometidos são insuportáveis e indesculpáveis”, enaltecendo ainda o papel das autoridades policiais durante os protestos.

Mon soutien et ma confiance renouvelés aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui assurent leur mission avec courage. pic.twitter.com/yL7BnwNwxw

Ce matin à Matignon avec les ministres pour faire le point sur les violences et exactions de la nuit. Les actes commis sont insupportables et inexcusables.

De acordo com Olivier Klein, ministro responsável pela habitação, vários municípios poderão impor novamente o recolher obrigatório. “Vamos falar com os municípios para ver o que é preciso fazer para manter a calma e as decisões serão tomadas ainda esta sexta-feira”, declarou à France Inter, citado pelo Figaro.

Já o vice-presidente da região de Ile-de-France revelou à Franceinfo que os elétricos e autocarros da região vão deixar de circular esta sexta-feira às 21 horas“. Frédéric Péchenard lamentou o incêndio de um terminal de autocarros em Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, e de várias linhas de elétricos. “A partir do momento em que se queimam autocarros, há um primeiro impacto: menos autocarros e menos elétricos nas linhas”, sustenta.

. @OlivierKlein93 , ministre délégué à la Ville, sur la possibilité d'un couvre-feu à une échelle plus vaste : "On va échanger avec les préfets pour voir ce qui leur est utile pour accompagner ce nécessaire retour au calme, des décisions seront prises aujourd'hui" #le7930inter pic.twitter.com/XFuPxCDeiE

Para o Sindicato da Magistratura de França, “não cabe aos tribunais reprimir a revolta”. “A questão levantada pela morte de um adolescente assassinado por um agente da polícia depois de se ter recusado a obedecer às suas ordens é, de facto, política”, refere o comunicado divulgado no Twitter.

“A justiça pouco ou nada pode fazer para contrariar um discurso político nocivo que nega a própria existência de violência policial ou de práticas discriminatórias por parte das forças da ordem”, sublinha a entidade.

Esta manhã, a jornalista Siobhán Robbins da Sky News esteve num dos locais afetados pelas manifestações, sendo possível verificar uma rua repleta de carros incendiados.

