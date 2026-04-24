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Demorei algum tempo a perceber o sururu no Observador. As algazarras nas redações são mais comuns do que se pensa. Uma notícia de última hora, uma declaração surpreendente ou determinante de um protagonista noticioso funciona como mola e conduz jornalistas para pontos de escuta de rádios e televisões. Ficam agrupados a ouvir — e a comentar, para desespero de quem está a apanhar as declarações. Mas não era este o caso. Encoberto por várias gerações de jornalistas, estava o único e inigualável Herman José. O humorista é um dos dez convidados do mais recente projeto de Maria João Avillez, que celebra a excelência nacional. Herman, ao entrar na redação, provocou uma agradável agitação entre cumprimentos e selfies.
“Melhor é Difícil” é o novo podcast do Observador conduzido por Maria João Avillez. Nasceu de uma inquietação cívica e patriótica de mostrar pessoas que fazem a diferença em Portugal e lá fora. Ao ler numa revista estrangeira uma reportagem sobre a excelência de empresas nacionais, a jornalista perguntou-se: “Então, e as pessoas? Temos pessoas excelentíssimas e que merecem que se lhes dê o devido valor”, contou neste episódio do Explicador. O nome foi inspirado em Miguel Esteves Cardoso. Maria João Avillez confessa que recorre aos textos de MEC como inspiração para títulos.
Ideia, proposta, concretização e publicação. O processo é este e parece simples, mas, neste caso, Maria João Avillez enfrentou a angústia da escolha, da composição de um bouquet de convidados muito diferentes, mas com traços comuns de portugalidade e excelência. Alguns exemplos que atestam esta diversidade: Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos; Herman José, humorista; Sandra Tavares, enóloga; e Cristina Fonseca, que aos 24 anos entrou para a lista dos 100 jovens mais influentes da revista Forbes. Ao todo, são dez conversas que obrigaram Maria João Avillez a desprender-se de um estilo mais político para entrar na esfera mais pessoal.
Esta sexta-feira ficou disponível o terceiro episódio. O convidado é Virgílio Bento, da Sword Health — um unicórnio português que desenvolve inteligência artificial na saúde e está presente em 80 países. Nesta conversa, Virgílio Bento afirma: “O que nos trouxe até aqui foi o talento português.”
O traço comum a todas estas conversas é a promoção da excelência nacional — bons exemplos de pessoas talentosas que se superam e mostram que é possível chegar mais longe. Cada novo episódio é publicado às sextas-feiras e está disponível em áudio e vídeo. Será possível ver a surpresa de Camané ao amigo Mário Laginha, um dos convidados de “Melhor é Difícil”.
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Talvez lhe tenha escapado
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PS
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Tirada do ex-líder contra "taticistas" no PS gerou críticas públicas de Mariana Vieira da Silva e de Pedro Vaz, que foi da sua direção. No partido, poucos acreditam que haja caminho para Pedro Nuno.
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PS
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Foram "irmãos" políticos desde a faculdade. Hoje, uma farpa pública de Pedro Nuno expõe um afastamento progressivo que começou ainda antes das diretas de 2023. Que peso terá no futuro do PS?
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PS
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Ex-ministro quis distanciar-se da estratégia do líder. Na direção há poucas dúvidas: existe um aspirante à liderança a ganhar forma. Também se ouvem avisos a partir do PS: cuidado com os taticismos.
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Vichyssoise
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Em entrevista, Pedro Vaz, amigo e aliado dos dois homens que marcaram a semana do PS, lamenta que Pedro Nuno tenha criticado abertamente Duarte Cordeiro e fala sobre o momento interno do partido.
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Trabalho
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Deixar passar o 25 de Abril e o 1.º de Maio antes do último 'round'. Foi a decisão do Governo ao 'não' da UGT ao pacote laboral. A esperança num acordo é escassa, mas ninguém quer partir a corda.
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Governo
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Montenegro reuniu-se com elementos da UGT na sede do PSD, entregando documentos com cedências do Governo e pontos já consensualizados. Muitos desconheciam. Mourão acusado de ocultar informação.
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Código do Trabalho
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O Governo entregou em julho de 2025 a primeira versão do seu anteprojeto para a reforma laboral. Nove meses depois, com muitas reuniões no meio, o anteprojeto é agora outro. O que mudou?
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Privatização da TAP
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O Governo acredita que o "valor estratégico" da TAP não foi afetado pela guerra ou pela subida do preço do jet. Mas se houver uma crise na aviação, isso pode mudar e há pressa em fechar a operação.
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Governo
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Ministro adjunto diz que se inspirou nas condenações do Tribunal de Contas para mudar regras de responsabilização financeira e admite baixar o valor de 10 milhões de euros para o visto prévio.
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Hospitais
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Governo decidiu só incluir isolamento de base (que permite que serviços se mantenham operacionais) num dos edifícios. Especialistas criticam e médicos alertam para os doentes que fazem hemodiálise.
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Venezuela
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Em entrevista, María Corina Machado defendeu Trump: "A justiça internacional não agiu, mas Trump agiu." Líder da oposição venezuelana veio discutir com Montenegro presos políticos e transição.
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Médio Oriente
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Trump terá abandonado abordagens "tradicionais" e fontes próximas dizem que "ninguém na administração sabe o que está a acontecer", numa altura em que as negociações com o Irão atingiram um impasse.
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Humor
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O humorista mais popular do país está agora sozinho em palco com o espetáculo "Verificando Se Você é Humano". Está nervoso? "Sim, e acho que nem sequer tinha graça se estivesse calmíssimo."
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Arte
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Da coleção privada de José Teixeira, presidente do DST Group, nasceu um museu que se diz avesso à ideia de elite. Abre ao público neste sábado, 25 de Abril, com uma sala dedicada a Anselm Kiefer.
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Cinema
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Em entrevista, o realizador revela detalhes da rodagem, confessa que queria filmar este período "desde a infância" e diz que recusa cinema "didático": "Com fantoches vemos as cordas e acaba o cinema".
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Humor
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As primeiras atuações, a série "sobre nada" que lhe deu fama, a caminhada até ao Olimpo do humor e as polémicas. Recordamos a história de Jerry Seinfeld, que se estreia em Portugal a 1 de novembro.
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Opinião
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Portugal tornou-se um país de imigração sem deixar de ser um país de emigração. Importa mão de obra pouco qualificada e exporta mão de obra qualificada: é uma receita de empobrecimento.
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Com tantos tribunais, entidades, comissões e mecanismos, com tanto filtro para a transparência colocado um sobre o outro, já não se vê para o outro lado; só sombras.
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O grande encontro mundial dos socialistas, em Barcelona, mostrou que Ana Sá Lopes foi bem comedida quando chamou Churchill a Sánchez. Um relato do encontro em que José Luís Carneiro também participou.
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O conflito com o Irão reúne condições para ser um separador histórico com alterações profundas na geografia política do mundo.
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Na verdade, precisamos que os homens não chorem facilmente e se comportem, antes, como o jovem português que foi apanhado pelo acidente de comboio em Adamuz no início do ano.