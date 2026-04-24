Demorei algum tempo a perceber o sururu no Observador. As algazarras nas redações são mais comuns do que se pensa. Uma notícia de última hora, uma declaração surpreendente ou determinante de um protagonista noticioso funciona como mola e conduz jornalistas para pontos de escuta de rádios e televisões. Ficam agrupados a ouvir — e a comentar, para desespero de quem está a apanhar as declarações. Mas não era este o caso. Encoberto por várias gerações de jornalistas, estava o único e inigualável Herman José. O humorista é um dos dez convidados do mais recente projeto de Maria João Avillez, que celebra a excelência nacional. Herman, ao entrar na redação, provocou uma agradável agitação entre cumprimentos e selfies. “Melhor é Difícil” é o novo podcast do Observador conduzido por Maria João Avillez. Nasceu de uma inquietação cívica e patriótica de mostrar pessoas que fazem a diferença em Portugal e lá fora. Ao ler numa revista estrangeira uma reportagem sobre a excelência de empresas nacionais, a jornalista perguntou-se: “Então, e as pessoas? Temos pessoas excelentíssimas e que merecem que se lhes dê o devido valor”, contou neste episódio do Explicador. O nome foi inspirado em Miguel Esteves Cardoso. Maria João Avillez confessa que recorre aos textos de MEC como inspiração para títulos. Ideia, proposta, concretização e publicação. O processo é este e parece simples, mas, neste caso, Maria João Avillez enfrentou a angústia da escolha, da composição de um bouquet de convidados muito diferentes, mas com traços comuns de portugalidade e excelência. Alguns exemplos que atestam esta diversidade: Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos; Herman José, humorista; Sandra Tavares, enóloga; e Cristina Fonseca, que aos 24 anos entrou para a lista dos 100 jovens mais influentes da revista Forbes. Ao todo, são dez conversas que obrigaram Maria João Avillez a desprender-se de um estilo mais político para entrar na esfera mais pessoal. Esta sexta-feira ficou disponível o terceiro episódio. O convidado é Virgílio Bento, da Sword Health — um unicórnio português que desenvolve inteligência artificial na saúde e está presente em 80 países. Nesta conversa, Virgílio Bento afirma: “O que nos trouxe até aqui foi o talento português.” O traço comum a todas estas conversas é a promoção da excelência nacional — bons exemplos de pessoas talentosas que se superam e mostram que é possível chegar mais longe. Cada novo episódio é publicado às sextas-feiras e está disponível em áudio e vídeo. Será possível ver a surpresa de Camané ao amigo Mário Laginha, um dos convidados de “Melhor é Difícil”.