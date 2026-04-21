Hospital de Lisboa Oriental só terá sistema sísmico de base num dos três edifícios. Especialistas dizem que há risco para operacionalidade

O chamado isolamento sísmico de base é uma técnica de proteção sísmica que impede a transmissão das vibrações do solo aos edifícios, uma característica ainda mais relevante em caso de sismos. Para isso, são colocados aparelhos de apoio (isoladores) na base da estrutura, reduzindo os efeitos de um tremor de terra sobre o edifício, o que ajuda a garantir operacionalidade dos serviços aí instalados. A própria ACSS explica que este sistema “tem como função principal um melhor controle da resposta sísmica da estrutura, instalações e equipamentos, permitindo a operacionalidade do hospital durante e após um abalo sísmico de grande intensidade”.

O futuro Hospital de Todos os Santos, recorde-se, vai substituir sete unidades de saúde em Lisboa: Hospital de São José, Capuchos, Santa Marta, Curry Cabral, Dona Estefânia, Maternidade Alfredo da Costa e Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. O Observador questionou o Ministério da Saúde sobre as razões que explicam que a inclusão do isolamento de base contra sismos apenas num dos edifícios mas não obteve resposta em tempo útil.

Especialistas e médicos questionam exclusão da hemodiálise da proteção do isolamento de base

No edifício B do Hospital de Lisboa Oriental, que não contará com o isolamento sísmico de base, ficarão instalados serviços importantes como a medicina física e de reabilitação, psiquiatria e hemodiálise. A exclusão da hemodiálise da proteção do isolamento sísmico de base merece duras críticas dos especialistas. “A hemodiálise parece-me preocupante, porque os equipamentos deixam de funcionar” em caso de sismo, realça Mário Lopes, professor de Engenharia sísmica do Instituto Superior Técnico e outro dos subscritores da carta enviada ao TdC em 2024.

Num pós-sismo de grande dimensão, e num cenário de múltiplas vítimas, a hemodiálise é um dos serviços hospitalares mais procurados. Esmagadas pelo colapso de edifícios, muitas pessoas desenvolvem a chamada lesão renal aguda, uma condição que pode exigir uma intervenção imediata a nível renal. “O serviço de hemodiálise é dos mais importantes no pós-sismo para socorrer as pessoas, não compreendo a opção”, diz Mónica Amaral Ferreira.

O médico Nelson Pereira, com larga experiência em cenários de catástrofe, explica que esta condição de saúde “tem a ver com doentes que ficam soterrados e pode produzir lesão renal” e alerta sobretudo para o impacto nos doentes renais crónicos, que dependem da hemodiálise regular para sobreviver. “É evidente que é uma área importante, os doentes têm de manter diálise. Num cenário de catástrofe, se a resposta global da região ficar em causa, é preocupante sobretudo para os doentes crónicos”, avisa o médico internista.

Um outro médico com experiência na medicina de catástrofe, e que pediu para não ser identificado, considera essencial proteger esta área clínica. “É fundamental. Se acontecer um grande sismo, teremos muitas vítimas de esmagamento, com falência renal. As pessoas morrem se não tiverem hemodiálise. Se não houver outra resposta em Lisboa, morrem”, alerta.

Já o edifício C do futuro Hospital de Lisboa Oriental — que também não contará com a proteção reforçada — ficará “totalmente dedicado a funções administrativas e de ensino e investigação”, esclarece a ACSS.

Regras gerais impedem colapso. Isolamento de base garante a operacionalidade

Apesar de ter sido decidido pelo Governo que apenas o edifício A, o maior do hospital, contará com o isolamento de base contra sismos, a ACSS sublinha que “todos os edifícios do Complexo Hospitalar de Todos os Santos foram dimensionados para a ação sísmica em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as estabelecidas no Eurocódigo 8”. Ou seja, avançam os especialistas, os edifícios B e C cumprem apenas as regras gerais aplicáveis à construção em zonas sísmicas.

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“Estas regras definem que os edifícios têm de construídos para não colapsarem, mas o que está lá dentro pode deixar de funcionar devido à vibração [do solo]. Estamos a falar de sistemas de água, equipamentos, AVAC [aquecimento, ventilação e ar condicionado]”, explica Mónica Amaral Ferreira.

Segundo a norma portuguesa, que foi transposta da diretiva europeia, o “Eurocódigo 8 aplica-se ao projeto e à construção de edifícios e de outras obras de engenharia civil em regiões sísmicas”. Tem por finalidade assegurar, em caso de ocorrência de sismos, que “as vidas humanas são protegidas; os danos são limitados; e as estruturas importantes para a proteção civil se mantêm operacionais”. Na norma, lê-se ainda que “as estruturas nas regiões sísmicas devem ser projetadas e construídas de forma a que sejam satisfeitos dois requisitos: “Não ocorrência de colapso” e “limitação de danos”.

