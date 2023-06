Estou em Inglaterra para o primeiro encontro de uma nova rede dedicada a explorar a dimensão “cinzenta”, irregular, híbrida da guerra. A invasão russa da Ucrânia seria sempre um tema inevitável. A destruição da barragem de Nova Kakhovka tornaram-a ainda mais incontornável. A intenção é abordar a questão a partir da história. É sempre uma boa ideia: os padrões do passado são especialmente importante para conseguirmos analisar melhor informação necessariamente incompleta sem nos deixarmos cair em manipulações ou falsas equivalências.

Rebentar barragens na história da guerra

Sei com certeza o que aconteceu em Nova Kakhova? Não. E se vierem a público novos dados credíveis, claro que irei rever a minha interpretação. Com os dados disponíveis para já é claro que a narrativa russa não faz sentido. Alegam que foram ucranianos para privar a Crimeia de água. Mas a península não morreu de sede quando a Ucrânia cortou o canal que a abastecia entre Março de 2014 e Março de 2022. Sabemos que a Rússia tem apostado em destruir sistematicamente a infraestrutura crítica da Ucrânia. Sabemos que arrasou Mariupol, cometeu crimes de guerra em Bucha, devidamente documentados por vários relatórios da ONU e da OSCE. Agora querem convencer-nos que não iriam destruir a “sua” barragem e inundar os “seus” territórios? Por fim, os russos alegam que os chefes militares ucranianos no passado pensaram em rebentar a barragem. É verdade. Mas não o fizeram quando isso fazia sentido militar, no ano passado, quando pretendiam dificultar o abastecimento de tropas russas em Kherson, na margem ocidental do rio Dniepre, e perturbar a sua retirada.

