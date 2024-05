A madeira é o carro elétrico da construção, mas 10 anos atrasado.

Hoje, os carros elétricos são indubitavelmente o futuro da indústria automóvel, quer gostemos quer não. Respondem à necessidade imperativa de passar uma indústria altamente poluente a sustentável, a longo prazo. Contudo, há 10 anos atrás, duvidava-se da capacidade e sucesso dos carros elétricos como alternativa viável a automóveis tradicionais.

A madeira, na indústria da construção, encontra-se no estado do carro elétrico há 10 anos atrás.

O setor da construção, atualmente, é responsável por 40% do consumo de energia mundial e 37% das emissões globais de dióxido de carbono. À semelhança da indústria automóvel, a construção exige, com urgência máxima, uma via sustentável. E qual é a solução para este problema? A madeira.

A construção em madeira será capaz de reduzir até 40% as emissões de dióxido de carbono em comparação com o betão, segundo o Comité Económico e Social Europeu. Isto é possível porque a madeira absorve CO2 nas suas fibras. Um único metro cúbico de madeira é capaz de armazenar aproximadamente uma tonelada de dióxido de carbono. A somar a isto, sendo a madeira um recurso renovável, caso as florestas sejam cuidadosamente reabastecidas, a madeira apresenta-se como um material de construção fiável. Diferentemente do que muitos pensam, na Europa, contrariamente a Portugal, as florestas têm sido geridas com responsabilidade: crescem mais árvores do que se cortam, quase à razão de dois para um.

Mas é possível construir em grande dimensão com madeira? As inúmeras obras já realizadas mostram que sim. Tudo pode ser construído em madeira, desde terminais de aeroportos, como o novo terminal do Kansas International Airport, a prédios de 18 andares, como é o caso do Mjøstårnet, na Noruega. Este ano, para os jogos Olímpicos em Paris, com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 em 50% face a edições anteriores, os estádios são construídos predominantemente de madeira, como o centro aquático de Paris.

A construção em madeira cresce cada vez mais, do mesmo modo que, há 10 anos atrás, os carros elétricos aumentavam a sua popularidade. Daqui a 10 anos, a madeira estará na posição de destaque que os carros elétricos detêm hoje, e, pouco depois, tudo passará a ser construído em madeira. É a única solução viável para revolucionar uma indústria responsável por 40% do consumo de energia mundial.

