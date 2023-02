A forma como debatemos o efeito da subida dos juros na prestação da casa, o aumento das rendas ou o preço da energia dá a ideia de que estamos com incumprimentos generalizados nos bancos, senhorios sem receberem as rendas e as elétricas com faturas por cobrar. Uma pessoa que estivesse ainda em confinamento e usasse os queixumes como indicador da actividade económica, quando saísse de casa ficaria espantada com os engarrafamentos, a dificuldade em marcar um fim de semana fora de casa ou ir a um restaurante jantar.

O presidente do Santander, Pedro Castro Almeida, foi mais ilustrativo ou gráfico no que disse, mas realmente o conteúdo das suas afirmações não foi muito diferente do que já tinha dito o governador do Banco de Portugal Mário Centeno no início de Dezembro . Já lá vamos à parte do jantar, comecemos pelas confusões em matéria de quem está a ficar sobrecarregado com a prestação da casa.

Disse Mário Centeno, usando um estudo do Banco de Portugal: “é, de certo modo, um mito” que existam muitas famílias com baixos rendimentos e com crédito à habitação, limitam-se a 8,8%. E Pedro Castro Almeida foi no mesmo sentido: reconheceu que há problemas na classe baixa e média-baixa mas “isso não é um problema do crédito à habitação”.

E se formos ver o estudo (pg. 30) do Boletim Económico de Dezembro , que avalia o efeito da subida dos juros e da inflação, podemos ler que “a generalidade das famílias consegue manter um volume de consumo de bens essenciais igual ao de 2021 e satisfazer o serviço da dívida a partir do rendimento corrente, sem pôr em causa outro tipo de despesas”. Concluindo-se ainda que são os mais ricos (rendimentos mais elevados) aqueles que vão enfrentar uma “capacidade de ajustamento mais exigente”, leia-se em linguagem mais simples, terão eventualmente de apertar um bocadinho o cinto para pagar a prestação da casa. O que pode ser, perfeitamente, jantar menos fora ao fim de semana.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.