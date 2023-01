É uma mentira desalmada dizer que a nova ex-secretária de Estado da Agricultura durou 24 horas no lugar. Durou 25. Alguns chegam a falar em 26. Em breve, isso parecerá uma eternidade. Não tarda, desata-se a cronometrar governantes a partir do momento em que tomam posse, de modo a celebrar, por antiguidade, os que chegarem ao fim da cerimónia ainda no cargo. E que só à saída se cruzam com os sucessores, acabados de entrar nos jardins de Belém. Lembram-se de quando, por causa da TAP, a rapaziada conseguia aguentar-se meses ou anos até se demitir? Foi há quinze dias. E a época em que carros oficiais atropelavam pessoas mortal e impunemente soa ao Paleolítico. Agora, ou desde que o dr. Costa cruzou as pernocas na capa da Visão e o “Pedro Nuno” decidiu incendiar o partido, os tempos são outros.

Foram as circunstâncias que se alteraram? Não exactamente: misturar socialismo com trafulhices é hábito velho. A novidade é haver investigação dos hábitos, das trafulhices e do socialismo. E quem diz investigação diz denúncias, que as facções do PS andam encarniçadas e em matéria de consequências a coisa vai dar ao mesmo. Ou seja, vai dar a uma vertigem de notícias acerca dos currículos dos senhores que chegam ao governo. E, pelos vistos, os únicos com um currículo limpo são os que literalmente não têm currículo nenhum, como a nova ministra da Habitação. E nem assim convém pôr as mãos no fogo: a sra. ministra também prometeu pôr todos os portugueses a viver no Chiado e suspeito que ficará desiludida.

Entretanto, as revelações sucedem-se. Poucas horas após a sra. secretária das 24 (ou das 25, ou das 26), o Sol chamou para a festa o igualmente fresquíssimo secretário do Ambiente, enfiado numa brincadeira que envolve empresas familiares, as irmãs do sujeito, vinhedo, tratamento de resíduos e lixo radioactivo. O ministro que o tutela não vê motivos para polémica, o que significa que por esta altura o sr. secretário deve estar por um fio, talvez em vias de susbtituição pelo autarca de Condeixa-a-Nova e chefe do PS/Coimbra, condenado ontem a quatro anos de cadeia. Aliás, enquanto escrevo é possível que se preparem mais cinco ou seis remodelações, sete ou oito manchetes e nove ou dez declarações do primeiro-ministro a dizer que confia inteiramente nas criaturas que convida, embora – ele fique ceguinho – não faça ideia do respectivo passado.

A propósito de confiança, na quinta-feira a derrocada em curso convenceu a vasta maioria dos deputados, mediante rejeição ou abstenção, a afirmar que o governo está impecável, sim senhor. Perante isto, a minha primeira reacção foi chamar os parlamentares de retardados para baixo. A segunda foi concordar com a votação deles.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.