As sondagens continuam a mostrar o PS ao lado do PSD. Independentemente dos méritos (?) do actual PSD, numa sociedade normal o PS estaria ao lado do Livre e do PAN, a batalhar com empenho pela fasquia (sempre quis escrever “fasquia”) dos 1,5%. Em sociedades normais, sete anos de desnorte, incompetência, arrogância, prepotência, nepotismo, trafulhices e miséria costumam ter consequências aborrecidas para as agremiações responsáveis. Em Portugal, nem tanto.

Em Portugal, há imensa gente a desejar a continuação do governo socialista. Os que são marxistas por convicção e que, apesar das três mil setecentas e doze medonhas experiências anteriores, acreditam mesmo que essa é a única via para a felicidade dos homens (e das senhoras). Os que fazem carreira no PS. Os que aspiram a fazer carreira no PS. Os que lucram com a presença do PS no poder. Os que aspiram a lucrar com a presença do PS no poder. Os que empobrecem com a presença do PS no poder mas engolem a propaganda oficial e julgam estar benzinho. Os que, devido à presença do PS no poder, vivem na penúria absoluta mas padecem de perturbações cognitivas que os impedem de reparar nos aspectos subtis da realidade, como o preço do arroz e dos combustíveis, as negociatas omnipresentes e o riso escarninho do dr. Costa.

Há outro conjunto de pessoas interessadas na continuação do governo socialista. Não são pessoas que votam PS. Também não são pessoas que gostam do PS. Na verdade, são pessoas que acham trágica a governação do PS e que, apesar disso ou graças a isso, querem que a tragédia prossiga até às últimas instâncias. O argumento é o de que é necessário que o PS, conforme lhe compete, rebente com isto tudo de modo a que se perceba claramente que foi o PS a rebentar com isto tudo. Ou seja, permite-se que o PS complete a tarefa de desgraçar os portugueses e, na ausência de bodes expiatórios plausíveis ou implausíveis, os portugueses irão finalmente culpar o PS pela desgraça e agir em conformidade, privando a quadrilha de frequentar a sociedade civilizada e as disputas eleitorais.

É uma tese curiosa. De repente, lembra a “vacina” de Henry Kissinger, que em 1975 nos achava perdidos para o comunismo e pretendia exibir-nos a título dissuasor ao resto da Europa. No caso em apreço, os destinatários da dissuasão somos nós próprios. É um plano matreiro. Infelizmente, conta com um ou dois obstáculos.

