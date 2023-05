Se os socialistas acharam insuportável a ligeira tentativa de intromissão de Marcelo no destino de um ministro descredibilizado, presume-se que venham a rebentar de fúria com um Presidente que imite alguns dos comportamentos dos seus antecessores. Segundo parece, António Costa ficou muito incomodado com o facto de o Presidente da República ter recomendado a demissão de um governante que, segundo o próprio primeiro-ministro, se envolveu num “episódio deplorável”. Ficou tão incomodado, aliás, que o PS entrou em estado de combate e drama, jurando transformar Marcelo Rebelo de Sousa num abajur do regime.

Claramente, o governo do PS está mal habituado. Comparado com os seus antecessores, Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um misto de babysitter e cheerleader de António Costa, transformando muitas vezes o Palácio de Belém numa espécie de anexo do Largo do Rato.

Na nossa democracia, os Presidentes nunca funcionaram assim. Em 1978, por exemplo, o Presidente da República Ramalho Eanes ocupou largos meses a tentar liquidar o PSD. Nesse ano, convidou um dissidente do partido, Mota Pinto, para formar um governo de iniciativa presidencial, com o objetivo de atrair os dirigentes social-democratas para a sua esfera de influência. Pouco depois, assistiu com proximidade e deleite a uma gigantesca cisão no PSD, que fez com que Sá Carneiro perdesse mais de metade do seu grupo parlamentar. Ao mesmo tempo, o Presidente Eanes tentava fazer o mesmo no PS, esforçando-se por dinamitar a liderança de Mário Soares. Quase conseguiu: em 1979, Soares autosuspendeu-se de secretário-geral para não ter de passar pela terrível humilhação de acompanhar o partido no apoio à reeleição do Presidente da República.

