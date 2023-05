Lisboa foi a segunda cidade europeia com maior crescimento de multimilionários (7%), no ano terminado em Junho de 2022, de acordo com o relatório da consultora imobiliária, Henley & Partners . A liderança cabe a Lugano, Suíça, com um aumento de 8%. Portugal faz assim parte do exclusivo grupo de três países europeus – com a Suíça e a França – com um elevado ritmo de atração de milionários, definidos aqui como pessoas com ativos para investir de montante superior a um milhão de dólares.

Ao mesmo tempo ficamos a saber que a taxa de risco de pobreza subiu de 16,2% para 18,4% em 2020, de acordo com o Balanço Social de 2022 realizado por Susana Peralta, Bruno Carvalho e Miguel Fonseca. Portugal é o oitavo país da União Europeia com maior taxa de risco de pobreza ou exclusão social. E a taxa de pobreza seria de 43,5% sem transferências sociais.

Conta-se que após o 25 de Abril de 1974, Olofe Palme, então primeiro-ministro sueco, terá dito a quem afirmou que queria acabar com os ricos em Portugal que eles, na Suécia, queriam era acabar com os pobres, ou a pobreza. Esta frase é em geral usada para se criticar quem alerta para este problema do agravamento das desigualdades, com o acentuado crescimento de multimilionários num país pobre como Portugal.

