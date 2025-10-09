Perguntei à Inteligência Artificial, quais os princípios e valores que defende Meloni em Itália e recebi como resposta que Meloni defende:

1. Nacionalismo / Soberania

Defesa de uma forte identidade nacional, valorizando a cultura, as tradições e a soberania da Itália frente a instâncias supranacionais.

Crítica a políticas europeias consideradas excessivamente integradoras ou que ferem o “interesse nacional”.

2. Tradição cristã, raízes cristãs da Europa

Forte apelo às raízes cristãs como elemento fundante da cultura europeia e italiana.

Há menções explícitas ao valor da fé e da moral cristã no discurso político do movimento jovem ligado a Meloni (“Manifesto dei valori”).

3. Família tradicional, valores sociais conservadores

Defesa da família como núcleo fundamental da sociedade, com papéis que muitas vezes são apresentados em termos tradicionais.

Posições contrárias a leis de reconhecimento ampliado de uniões homossexuais, adoção por casais do mesmo sexo, eutanásia etc., são parte do repertório de discurso associado.

4. Meritocracia / Igualdade de oportunidades (mas não igualdade material)

No “Manifesto dei valori”, há uma formulação em que se defende igualdade como ponto de partida: garantir a todos as mesmas oportunidades para exercer direitos fundamentais.

Ao mesmo tempo, há ênfase em reconhecer o mérito: permitir que quem tem capacidade e empenho se destaque.

5. Justiça social e solidariedade (dentro de uma visão comunitária)

O manifesto jovem ligado a Meloni refere-se à justiça social e à solidariedade como marcas de uma nação forte, capaz de “superar conflitos sociais” e cuidar dos mais vulneráveis.

Contudo, essa “justiça social” é geralmente pensada dentro de um enfoque nacionalista, não universalista ou global.

6. Liberdade (com limites, dentro da ordem)

Liberdade de expressão, de empreender, de pensamento são valores declarados.

Mas essa liberdade, no discurso, convive com a ênfase na ordem, no respeito às regras, segurança e autoridade.

7. Subsidiariedade e descentralização

Em discursos de governo, Meloni já enfatizou a aplicação do princípio da subsidiariedade previsto na Constituição italiana, com mais poderes para regiões locais.

8. Economia “nacional” e valorização do “Made in Italy”

Apoio a empresas italianas, proteção do produto nacional, estímulo à indústria que gere empregos e fortaleça a marca italiana.

Críticas ou pedidos de revisão de regras orçamentárias europeias que possam tolher a margem de manobra económica nacional.

9. Refúgio para a identidade contra o “pensamento único” e crítica à ideologia dominante

Parte de seu discurso é construir uma narrativa de resistência contra uma suposta hegemonia cultural de esquerda ou de valores liberais progressistas, acusando-os de impor “pensamento único”.

Muitas vezes ela se posiciona como “voz marginalizada” que dá espaço àqueles que “não se sentem representados” pelas correntes dominantes.

10. Defesa de segurança, ordem e controle da imigração

Políticas restritivas de imigração ilegal, rigor no controle das fronteiras, combate à ilegalidade.

Enfoque em segurança como componente central do papel do Estado.

Pois eu, que sempre me assumi como Democrata Cristão e que me revejo, como 70% dos portugueses, nos valores cristãos como essência da vida humana, acredito que é exactamente isto que deve defender o CDS em Portugal e que será com base nesta definição de posição política que vale a pena votar CDS nestas próximas eleições como forma de voltara a ter em Portugal quem defenda verdadeiramente os valores em que nós portugueses acreditamos.