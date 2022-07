Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos últimos 15 anos, a economia mundial tornou-se mais volátil. As crises sucedem-se. ‘Só faltava uma guerra na Europa’, é comum ouvirmos dizer. Primeiro foi a crise financeira internacional. Depois veio a crise do euro. Quando as coisas começavam a melhorar, veio a pandemia Covid-19. E quando estávamos a ultrapassar a crise pandémica eclodiu a guerra na Ucrânia. Será que vivemos o final de uma bela época?

Na semana passada, as previsões de crescimento económico do Fundo Monetário Internacional (FMI) vieram confirmar os riscos de uma nova recessão nas principais economias. À semelhança do que aconteceu nos relatórios anteriores, o FMI reviu em baixa as previsões de crescimento económico e reviu em alta as suas previsões de inflação.

