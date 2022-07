Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fragmentação. É a palavra escolhida pelo Banco Central Europeu (BCE) para se referir aos riscos de divergência nas taxas de juro na área do euro. O aumento das taxas de juro dos países mais endividados, como a Itália, pode provocar uma nova crise da dívida na área do euro. A fragmentação caracteriza também o mercado da energia da União Europeia (UE). As reduções e o elevado risco de corte no fornecimento de gás russo à Europa poderá resultar numa grave recessão económica. A quebra do PIB poderá atingir mais de 5% em países como a Hungria, a Eslováquia, a Chéquia ou a Itália. Os riscos de recessão na Alemanha são também muito elevados.

Num dos mais complexos contextos que a UE enfrentou na sua história, com uma guerra nas suas fronteiras e as ameaças de um autocrata com ambições imperialistas, a fragmentação da UE é um risco real.

