Os políticos portugueses, do Presidente da República ao Primeiro-Ministro, do PS ao PSD, do Chega ao BE e ao PCP, criticaram mais uma vez as declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), depois de esta ter comunicado que as taxas de juro vão aumentar pelo menos mais uma vez. Apesar da inflação estar numa trajetória descendente, ainda está longe do objetivo de 2%, que corresponde à definição de estabilidade dos preços, estabelecida no artigo 127º do Tratado de Funcionamento da União Europeia como o objetivo do BCE. O BCE espera uma taxa de inflação de 5,4% para 2023, de 3% para 2024 e de 2,2% em 2025. Ou seja, de acordo com estas previsões, a taxa de inflação vai continuar afastada do objetivo durante muito tempo.

A moeda estabelece os preços dos produtos e dos serviços. Quando estes preços aumentam, isto é, quando temos inflação, são necessários mais euros para comprarmos os mesmo bens e serviços, o que significa que o euro perde valor. Assim, quando temos inflação, o poder de compra dos salários e o valor das poupanças diminui. No nosso sistema monetário o valor da moeda assenta no que as pessoas acreditam ser o seu valor, isto é, na confiança no valor da moeda. Quando temos inflação durante um período prolongado, as pessoas podem perder a confiança na moeda, colocando em causa o seu valor. Por esta razão, o BCE tem como mandato a estabilidade dos preços na Área do Euro. Para cumprir esse mandato, foi dada ao BCE independência para definir a política monetária. Isto é, o BCE tem independência para fixar as taxas de juro em níveis que considere consistentes com a taxa de inflação de 2%. O facto de ter garantida a independência para fixar a taxa de juro torna o BCE responsabilizável pelo incumprimento do objetivo da estabilidade dos preços. No último ano, o BCE falhou o objetivo. No entanto, essa falha é, pelo menos em parte, justificável pelo choque inesperado nos preços da energia e nos bens alimentares associados à invasão da Ucrânia pela Rússia. Dada a sua responsabilidade pelos desvios da inflação em relação ao objetivo, Lagarde tem de prestar contas e comunicar de forma transparente as razões para os desvios, bem como o que o BCE está a fazer para cumprir o seu mandato.

De acordo com as suas próprias previsões, o BCE continuará a falhar o objetivo da estabilidade dos preços na Área do Euro nos próximos dois anos. Christine Lagarde tem ainda pela frente quatro anos de mandato. Não quererá certamente deixar a liderança do BCE numa situação de incumprimento e pondo em causa a credibilidade da moeda europeia. Tem por isso de fazer o seu trabalho. É um trabalho mais difícil do que o dos seus congéneres dos bancos centrais dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Na Área do Euro tem de definir uma política para países com taxas de inflação muito diferentes, com níveis de endividamento muito diferentes. As políticas orçamentais são também muito diferentes, bem como os ciclos eleitorais. Os países com eleições mais próximas serão provavelmente aqueles em que os políticos serão mais vocais contra o aumento das taxas de juro. Todos estes fatores tornam mais difícil ao BCE cumprir o seu mandato e garantir a estabilidade dos preços.

