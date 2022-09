Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O “plano maquiavélico” de José Milhazes em impedir a realização da Festa do Avante falhou redondamente, dizem os comunistas e seus simpatizantes ao chegarem à Quinta da Atalaia.

Teriam razão se existisse tal plano, mas devo informar que se ele foi imaginado, não foi por mim, pois uma enorme distância separa uma opinião pessoal pronunciada, de mais um episódio de uma qualquer teoria da conspiração.

Eu jamais imaginaria que a minha opinião, manifestada num comentário televisivo na SIC-Notícias, sobre a participação dos artistas portugueses e estrangeiros na Festa do Avante provocasse um tão grande número de discussões e, depois, de insultos pessoais.

Primeiro, eu nunca pedi ou exigi (quem sou eu para poder tomar essas decisões!) que a Festa do Avante fosse cancelada ou proibida, mas apelei aos cantores que considerassem as suas decisões face à iniciativa de um partido que tomou posições dúbias quanto à invasão da Ucrânia pelas tropas russas e apoia regimes políticos ditatoriais hediondos. Fica a sugestão de leitura da crónica de Gustavo Carona no jornal Público, quanto à única posição possível face à guerra na Ucrânia.

