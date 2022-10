Talvez as razões dadas por João Cotrim de Figueiredo para sair da presidência da IL não sejam as mais fidedignas. Mas aquela que diz respeito à eventualidade de as próximas eleições legislativas serem antecipadas é sem dúvida interessante. Cotrim de Figueiredo achou que seria uma razão plausível, e ninguém, com efeito, a tratou como estapafúrdia. É curioso: a maioria absoluta socialista tem nove meses. Que me lembre, ninguém em Abril de 1988, nove meses depois da primeira maioria absoluta de Cavaco Silva, estava a prever eleições antecipadas. Por vezes, o tempo acelera em política. Aconteceu agora. Passaram nove meses, mas é como se tivessem passado nove anos.

O novelo em que está António Costa ficou à mostra na quarta-feira, no primeiro dia do debate sobre o Orçamento de Estado para 2023. Por um lado, Costa criticou o BCE por subir as taxas de juro; por outro lado, incitou o BCE a combater a inflação. Acontece, como já todos sabem, que subir juros é a maneira de os bancos centrais combaterem a inflação. Costa também sabe, claro. Mas está na situação do homem que, entre o fogo e a frigideira, não sabe o que escolher. A inflação, caso se consolide, vai tirar-lhe os meios para disfarçar o empobrecimento numa economia estagnada: bem pode fazer acordos a prometer aumentos de 5% de salários, porque uma inflação de 10% ou de 7% depressa mostrará as perdas reais por detrás dos aumentos nominais. Mas a elevação das taxas de juro, para um dos Estados mais endividados do mundo (atingiu, com Costa, um recorde histórico de dívida em 2021), pode pôr os credores a duvidarem da capacidade portuguesa de honrar os seus compromissos, e comprometer o crédito do Estado, e, por contágio, o das empresas e dos particulares. Ou seja, se a inflação é a doença e a subida dos juro a cura, restará a Costa optar entre morrer da doença ou da cura.

