O Natal é tradicionalmente um tempo de celebração, união e alegria em muitas partes do mundo. E é também uma época em que as famílias se reúnem para compartilhar momentos especiais. Torna-se por isso essencial adotar cuidados especiais com os nossos olhos para que estes permaneçam protegidos durante a celebração das festividades. Evitar acidentes, valorizar os sintomas que são importantes e manter ou implementar os hábitos saudáveis são as medidas que vale a pena implementar.

Os acidentes de que resultam lesões oculares, embora imprevistos, podem e devem ser sempre prevenidos. Devemos evitar todos os contactos com pontas afiadas de decorações ou de brinquedos, posicionando por exemplo os ramos de árvores de natal e decorações de forma segura, evitando áreas de passagem e mantendo os objetos pontiagudos fora do alcance de crianças. Estas não devem manusear utensílios cortantes, brinquedos pontiagudos ou que lancem projeteis. A manipulação de produtos de limpeza sem os cuidados apropriados pode igualmente lesar de forma grave os olhos. É fundamental manter os produtos químicos de limpeza fora do alcance das crianças e devidamente identificados. No caso de haver uma lesão ocular com produtos químicos é de capital importância lavar logo os olhos copiosamente durante 15 minutos e procurar com urgência um médico oftalmologista. Por sua vez os adeptos de desportos de inverno como por exemplo patinagem no gelo ou patinagem na neve deverão usar óculos apropriados e com proteção UV.

Os sintomas que valorizamos no dia a dia e que nos alertam para a necessidade de fazer uma consulta com o médico Oftalmologista devem ser respeitados igualmente nesta época festiva. O aparecimento súbito de sintomas como moscas volantes (pequenas sombras “tipo mosca ou cabelos” que circulam a frente do campo de visão), fotópsias (imagens tipo relâmpago), fotofobia intensa (incapacidade para suportar a luz do dia), distorção das imagens, olho vermelho doloroso ou perda de visão obrigam a uma observação pelo médico especialista.

Por último é importante manter os hábitos saudáveis que ajudam a preservar a saúde ocular. É saudável fazer pausas regulares para descansar os olhos, principalmente se estiver a usar dispositivos digitais por longos períodos. A regra dos 20-20-20 (cada 20 minutos olhar durante 20 segundos para longe, isto é, para o horizonte ou para um objeto localizado a mais de 6 metros de distância) permite que os nossos olhos descansem. Outras medidas igualmente importantes ou mais importantes ainda incluem a manutenção da higiene regular com as lentes de contacto, a adoção de uma dieta balanceada e rica em fruta, vegetais, legumes e peixe, evitar o tabagismo, fazer exercício físico regular e não se esquecer de efetuar as medicações habituais.

Ao incorporarmos estes hábitos saudáveis e estas medidas de prevenção na nossa rotina diária, durante esta época festiva e ao longo da vida, estamos a promover a saúde dos nossos olhos e reduzir o risco de problemas oculares a longo prazo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR