"Senti a dor de quem vê as mudanças nos recifes corais": Salma, a recordista de mergulho livre que tem no mar o seu principal "troféu"

“A minha ligação ao mar começou desde nova. Talvez algumas das minhas primeiras memórias sejam de mim a nadar, do meu pai a atirar-me da prancha, a ensinar-me como nadar supostamente… Lembro-me que a primeira vez que fiz mergulho e fui lá abaixo senti que estava num outro mundo, parecia que estava numa outra galáxia. O que me permitiu ver esse mundo diferente foram os corais. As cores, as formas, os tamanhos. Não conseguia sequer acreditar que havia algo assim ali e sou uma das pessoas com mais sorte do mundo por ter o Mar Vermelho mesmo ao lado e aquilo que mais me assusta é que um dia possamos nunca mais ter isto. Parte-me o coração pensar num futuro sem recifes de corais e tornou-se um dos meus objetivos de vida garantir que tudo isto que estou a descrever se mantém para as futuras gerações…”.

Salma Shaker pode não ser um nome que faça soar campainhas quando é ouvido. No seu mundo, um mundo que é seu para que se torne de todos, é ainda uma jovem mas com muito para contar. Logo à cabeça, o facto de ser nove vezes recordista nacional de mergulho da Arábia Saudita. O pai estudou geologia marinha toda a vida e tudo o que sabe está de alguma forma ligado ao mar. Tão depressa construía marianas como passava horas a pescar, tão depressa era o capitão de uma embarcação como se perdia na paixão do mergulho. Essa tornou-se quase um gene hereditário que Salma começou a revelar com apenas dez anos. Até hoje. Para sempre. O curso de design de produção foi completado na Universidade de Effat mas agora já pensa no mestrado em Conservação Marinha a par dos desafios num desporto como o mergulho e não só.

Foi em 2019 que houve clique que fez passar o mergulho de hobbie a “profissão”. Nesse ano conheceu a sua instrutora, Mariam Shalan, num curso para suster a respiração. Um, dois, três minutos. Conseguiu causar uma impressão tal que logo no primeiro dia foi convidada para fazer mais cursos até entrar em competições. Nessa altura, era uma das únicas mulheres sauditas no mergulho livre mas nem por isso desanimou. Pelo contrário. Foi a mais provas, quis enfrentar mais desafios, arriscou ir mais longe – tão longe que chegou aos 60 metros de profundidade sempre a olhar para mais um pouco de recorde. Dentro desse espírito mais virado para a competição, viu outros “troféus” e foi assim que começou a investigar mais sobre tudo o que envolvesse os ecossistemas marinhos, os corais de conservação e como o aquecimento global que levou ao aumento das temperaturas começou a ter impacto nos recifes que tão bem conhecia no Mar Vermelho.

Foi esse perfil e toda essa ligação que colocou Salma como a personagem central do novo documentário do Discovery Channel que vai estrear na noite desta sexta-feira, “Sob a Superfície: A Luta Pelo Coral”. O trabalho contado pelos olhos da jovem saudita mostra o trabalho feito no país a partir da exploração dos corais do Mar Vermelho para mostrar como se tenta proteger os recifes e como essa informação é depois partilhada entre cientistas que tentam salvar outros locais em risco das Caraíbas à Austrália naquele que foi o ano mais quente alguma vez registado. Objetivo? Encontrar respostas para as questões levantadas pelo aquecimento global e ligar as descobertas entre continentes para tentar salvar o risco que os oceanos correm.

“Este documentário pretende destacar a beleza e a vulnerabilidade de todas estas maravilhas subaquáticas e enfatizar a importância da colaboração global na preservação dos nossos oceanos”, explica John Pagano, CEO do Red Sea Global Group, uma das entidades de maior relevo na temática a par da Universidade de Ciência e Tecnologia King Abdullah. Foi em Dabah, no Egito, que Salma Shaker foi contactada pela equipa de produção para dar a cara pelo projeto. E foi nesse papel que falou com o Observador sobre o trabalho.