O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para “uma mudança significativa do estado do tempo em Portugal continental”. O IPMA prevê a ocorrência de precipitação, que será de neve nos pontos mais altos das serras das regiões Norte e Centro, associada a uma descida da temperatura, particularmente notória após um período com valores acima do habitual para a época do ano”.

Oito distritos do continente estão esta na sexta-feira e no sábado com aviso amarelo por possível queda de neve, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê períodos de chuva para todo o país. O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, incide entre as 21:00 de sexta-feira e as 12 horas de sábado, abrangendo os distritos de Braga, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

O IPMA atribui esta mudança “a um fluxo do quadrante norte, transportando uma massa de ar mais fria no flanco leste do anticiclone localizado no Atlântico Norte, que se estenderá em crista desde a região dos Açores até à Islândia, permitindo assim o desenvolvimento e deslocamento de perturbações frontais até à Península Ibérica”. A partir do dia 25 é esperada precipitação, inicialmente apenas no Norte e Centro, e em geral fraca, estendendo-se ao restante território e intensificando no dia 26, devido à passagem de uma superfície frontal fria.

O tempo instável vai continuar até pelo menos dia 28, domingo, com aguaceiros, mais frequentes e intensos nas regiões Norte e Centro, que poderão ser acompanhados de trovoada e ocasionalmente ser de granizo. Prevê-se queda de neve nas terras altas do Norte e Centro, descendo a cota para altitudes acima dos 1200 metros a partir da tarde de dia 26. O IPMA admite emitir novos avisos meteorológicos para os próximos dias, dada a instabilidade.

Na nota, o IPMA diz que as temperaturas deverão começar a descer já no dia 25, em especial os valores da temperatura máxima, com uma descida de até 5°C nas regiões Norte e Centro. Esta descida deverá continuar e estender-se a todo o território de forma gradual, até domingo, dia 28, já com valores ligeiramente inferiores à média para a altura do ano. São esperadas temperaturas mínimas inferiores a 10°C na generalidade do território, exceto em alguns pontos da faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro, sendo inferiores a 5°C no interior Norte e Centro. A temperatura máxima não deverá ultrapassar os 20°C, excetuando alguns locais da costa sul do Algarve, e não ultrapassando os 15°C em muitos locais do Norte e Centro.

Segundo as previsões divulgadas na página oficial, na sexta-feira as temperaturas mínimas variam entre os seis e os 13 graus celsius, no continente, e as máximas entre os 12 e os 20 graus. As temperaturas mais baixas serão nas regiões norte e interior norte e centro.

No sábado, em termos gerais, haverá uma descida das temperaturas no continente, com Bragança e Guarda a registaram três graus de temperatura mínima.

Espera-se ainda uma intensificação do vento, em especial nas terras altas e na faixa costeira, com destaque para o dia 25 de abril, em que poderá soprar com rajadas até 60 km/h, acentuando assim a sensação de frio e o contraste térmico face às temperaturas observadas antes deste episódio.