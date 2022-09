Foi uma coisa que veio progressivamente com a idade. Refiro-me à descoberta de que a maioria das pessoas, dispondo de alguma liberdade – isto é, podendo deliberar em privado e em conjunto sobre questões substantivas –, partilham, a maior parte das vezes, intuições morais justas. É claro que a cláusula da liberdade não é uma condição sine qua non das intuições morais justas – elas existem certamente em indivíduos que vivam sob regimes totalitários; não faltam exemplos, talvez até os mais salientes, disso –, mas certamente que o é do seu desenvolvimento e da sua difusão.

É mesmo, creio, uma generalização tão acertada quanto pode ser acertada uma generalização sobre a vida ético-política dos seres humanos. E ela sobrevive aos contra-exemplos que se podem extrair tanto de situações claramente patológicas – que são quase as situações normais em regimes políticos onde as condições da liberdade não se apresentam – como de casos onde a deliberação comporta erros de cálculo, o que acontece fatalmente com todos os indivíduos e em todas as sociedades. Nenhum destes contra-exemplos, por mais caracteristicamente poderosos que sejam, chega para infirmar a tese geral, mesmo que qualquer deles baste para condicionar a sua generalidade. Mas tal limitação, como disse, é partilhada com qualquer outra generalização sobre a dimensão ético-política da vida humana. Não é a excepção: é a regra.

Resta, é óbvio, saber o que se pode entender por “intuições morais justas”. Banalmente, são aquelas que assentam no respeito pelos outros, ou, dito de outra maneira, no reconhecimento da sua autonomia. Se preferirmos o vocabulário de um filósofo, as intuições morais justas são aquelas que decorrem do simples facto de considerarmos os outros não apenas como meios para a satisfação dos nossos desejos – o que, obviamente, na vida em sociedade eles também terão de ser –, mas, ao mesmo tempo, como fins em si, agentes morais que temos de respeitar. Não há intuição moral justa que não tenha por base tal consideração.

O que distingue as sociedades democráticas das sociedades autoritárias ou totalitárias é exactamente o elas assentarem nessa base. E o permitirem a denúncia dos casos em que essa base é posta em causa. A vida do dia-a-dia dá-nos inúmeros exemplos das duas coisas. Nos países mais livres, onde, por cultura e tradição, mais se preza a autonomia individual, mais (muito mais) exemplos do que nas democracias onde a liberdade é menor, é claro. Mas, desde que exista alguma liberdade, desde que a nossa capacidade deliberativa, tanto individual como colectiva, esteja estabelecida, tanto a base como a possibilidade de protestar contra a sua violação se encontram asseguradas.

