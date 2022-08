Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A quase totalidade do território português encontra-se em seca severa, uma das mais graves e prolongadas das últimas décadas. Recentemente, o ministro do ambiente e da ação climática, Duarte Cordeiro, no anúncio das medidas de racionamento para a hotelaria, classificou-a mesmo como a mais grave do último século.

Tendo a seca atingido tal severidade, por que razão não foram apresentadas mais cedo medidas de poupança de água?

