Lamentavelmente, é uma das frases mais poderosas da política portuguesa — e, mesmo sendo um vazio e uma ficção, apresenta-se como uma evidência irrefutável. Ramalho Eanes já a tinha usado em cartazes, mas foi Mário Soares quem a tornou célebre ao decretar, na noite em que foi eleito, em 1986: “Serei o Presidente de todos os portugueses”.

Era uma afirmação puramente táctica. Naquela altura, o novo Presidente da República precisava rapidamente de ver reconhecida a sua legitimidade. Na primeira volta dessas eleições, Soares tinha derrotado por poucos votos os candidatos da esquerda radical; e, na segunda volta, tinha derrotado por ainda menos votos o candidato da direita. Não por acaso, no dia seguinte, as ruas estavam cheias de eleitores, inconformados com o resultado, que ostentavam orgulhosamente um autocolante com a frase “O meu Presidente é o outro”.

Além disso, que já não era pouco, o novo Presidente da República ia ter que trabalhar com um governo do PSD que ganhara eleições apenas quatro meses antes. Detalhe importante: Aníbal Cavaco Silva chegara a primeiro-ministro depois de ter derrubado, com uma humilhação estrondosa, o governo de Bloco Central liderado precisamente por Mário Soares.

Confrontado com estas dificuldades, Soares precisava urgentemente de enterrar as divergências políticas, assegurando que a “maioria presidencial” que o elegera se dissolvia no minuto a seguir à contagem do último voto. Foi isso que fez naquela noite na praça do Saldanha, em Lisboa, oferecendo-se, generosamente, a “todos os portugueses”.

