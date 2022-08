Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Neste momento, a Assembleia da República não tem Presidente. Tem um líder parlamentar socialista que se senta na cadeira do Presidente da Assembleia da República. Augusto Santos Silva não se comporta como o representante de todos os deputados (e assim de todos os portugueses) mas como o líder politico que defende os interesses do PS no parlamento.

Santos Silva não está a defender os valores da democracia contra o Chega. Esse argumento é uma farsa. Aliás, não compete a Santos Silva substituir o Tribunal Constitucional. Se o Chega for uma ameaça contra a democracia portuguesa, compete ao TC agir. Santos Silva está a transformar o Chega no principal adversário do PS para enfraquecer o PSD, o maior rival dos socialistas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.