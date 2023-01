As alterações ao currículo da disciplina de Matemática foram homologadas na semana passada. Na avaliação da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), estas alterações atiram a aprendizagem da disciplina no ensino secundário para “mínimos históricos inexplicáveis” , representando “um grande retrocesso”. Concretamente, a SPM identifica nestas alterações “concepções antiquadas e anticientíficas predominantes há 50 anos e completamente ultrapassadas pela investigação científica moderna”, com implicações na preparação dos jovens para cursos no ensino superior. E sentencia: os “alunos que queiram prosseguir áreas científicas com forte componente matemática vão ter um conhecimento matemático muito insuficiente, o que condicionará decisivamente o sucesso no ensino superior e na prática profissional consequente”. Para os curiosos, o parecer completo da SPM detalha estas e outras afirmações.

Dir-me-ão: é só mais uma reforma curricular, para quê dramatizar? Porque, confiando no parecer da SPM, esta reforma não só reduz o patamar de exigência como expõe o desalinhamento do sistema educativo português face à tendência internacional: aligeira o ensino da Matemática, em vez de o reforçar. Achar que isto não arrasta consequências profundas e duradouras é uma ilusão.

São vários os desafios presentes e futuros que justificam o reforço da aprendizagem da Matemática, tanto em termos de conhecimento (literacia matemática) como de competências (pensamento abstracto, raciocínio, lógica). Em França, isso foi entendido e 2023 será “o ano da promoção da Matemática” . A disciplina voltará a ser de frequência obrigatória para todos os alunos do ensino secundário e a estratégia passa pela “reconciliação dos alunos” com a disciplina, através de um largo conjunto de medidas . No 1º ciclo do ensino básico, mais formação contínua de professores em Matemática. Nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, incentivos à criação de clubes de matemática, e um apoio direccionado: os alunos do 6º ano com maiores dificuldades a Matemática terão acesso a aulas em turmas reduzidas para um apoio mais individualizado à aprendizagem. No ensino secundário, apoios aos alunos e obrigatoriedade de, pelo menos, 1h30 semanal de Matemática.

No Reino Unido, o primeiro-ministro Sunak dedicou o primeiro discurso de 2023 à importância do ensino da Matemática e manifestou a sua intenção: que todos os alunos do ensino secundário estudem matemática até aos 18 anos , passando a integrar o tronco comum das disciplinas obrigatórias (hoje, apenas cerca de metade dos alunos frequentam aulas de Matemática). As prioridades estratégicas do primeiro-ministro inglês foram claras: é necessário “reimaginar a abordagem à numeracia”, preparar para um mercado de trabalho onde há dados e estatísticas em todos os domínios, e dar confiança às pessoas que têm de lidar com questões financeiras no seu dia-a-dia.

