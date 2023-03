Chamei aqui a atenção para que a questão do NRP Mondego não era apenas uma questão de disciplina e eficácia militar, ou de segurança nacional e credibilidade externa, era mesmo uma questão de democracia. Cabe-me agradecer à Associação Nacional de Sargentos pelo seu comunicado de ontem por me ajudar a demonstrar como nesta questão está realmente em causa o princípio da tutela democrática sobre as Forças Armadas. Quando é assim não há outras questões mais relevantes, não para um defensor da democracia.

Grave apelo da Associação Nacional de Sargentos aos “verdadeiros” portugueses

O comunicado divulgado a 22 de março pela Associação Nacional de Sargentos mostra que, apesar de fazerem parte da respetiva rede europeia, não fazem ideia do que seja uma linguagem adequada ou os limites de um debate normal sobre questões de defesa numa democracia na Europa. Fazem referência à Constituição, mas não parecem perceber que nos termos da mesma só há uma forma legal e legítima de aferir da vontade política do povo, através de eleições e das instituições daí resultantes.

