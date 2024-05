Num momento crucial para a nossa economia, é imperativo discutir os caminhos que possam conduzir a um futuro de prosperidade e desenvolvimento. Portugal enfrenta desafios e oportunidades únicas – e é neste contexto que surge a necessidade de delinear um modelo de crescimento sustentável para o País.

Neste momento de reflexão coletiva, é importante reconhecer o papel fundamental das empresas portuguesas no processo de crescimento e desenvolvimento. São as empresas que impulsionam a nossa economia, criam empregos e contribuem para a inovação e competitividade a nível global.

À medida que celebramos marcos importantes na nossa história é crucial relembrar o valor da liberdade económica e da iniciativa privada. São estes princípios que têm impulsionado o progresso do nosso País ao longo dos anos e que continuarão a ser fundamentais para o nosso futuro. É fundamental reconhecer o setor privado como um dos principais pilares do desenvolvimento económico e social do país. Todas as políticas económicas e setoriais devem ter em conta as preocupações e a realidade dos empresários nacionais, fomentando a estabilidade fiscal e removendo as barreiras ao livre desenvolvimento dos negócios.

No entanto, para alcançarmos um crescimento sustentável e duradouro, é necessário apostar na inovação, na internacionalização e na valorização do talento humano. Portugal possui um potencial enorme no campo da tecnologia e da investigação e é essencial que aproveitemos ao máximo estas oportunidades para nos destacarmos a nível internacional.

A internacionalização das empresas portuguesas – na qual a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa tanto tem apostado – é um elemento fundamental para impulsionar o crescimento económico do país. Ao expandirem para novos mercados e ao estabelecerem parcerias internacionais estratégicas, as empresas não apenas aumentam a sua competitividade, mas também diversificam as fontes de receita, mitigando os riscos associados à dependência de um único mercado.

No entanto, é igualmente crucial destacar a importância da criação de marcas globais portuguesas nesse processo que não se prende apenas com uma maior presença internacional dos produtos e dos serviços do país, mas também com a construção de ativos intangíveis valiosos. Uma marca global bem-sucedida não é apenas reconhecida em várias partes do mundo, é um activo que transmite uma mensagem de qualidade, confiança e valores distintos que diferenciam os produtos ou os serviços no mercado global. Ao investir na construção de marcas globais, as empresas portuguesas podem fortalecer a sua posição competitiva, estabelecer uma conexão emocional com os consumidores em diferentes geografias e aumentar a sua relevância nos mercados internacionais.

Esta é a visão em que a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa acredita – e em que estamos firmemente empenhados em discutir e desenvolver. Neste sentido, no próximo dia 14 de maio realizamos a 3ª edição do Growth Forum precisamente para analisar, refletir e promover o encontrar de soluções inovadoras que impulsionem o crescimento das nossas empresas e da nossa economia. Agora é o momento de reconhecer que o esforço coletivo tem o poder de transformar e direcionar Portugal para um futuro mais próspero e mais competitivo.