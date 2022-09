O plano “Famílias Primeiro” tem o selo do medo do regresso de uma qualquer troika. Traz à memória o ano de 2008 quando se tentou combater a crise financeira com investimento público, sem levar em conta a restrição orçamental, e que acabou por nos levar ao resgate. Desta vez as “contas certas” são omnipresentes e o conjunto das medidas, dando dinheiro, vão ao ponto de abrir caminho para a redução estrutural da despesa, designadamente nas pensões. O Governo foi mais além do que a prudência recomendada pelo governador do Banco de Portugal e aproveitou o anúncio de distribuição de dinheiro para reconquistar a classe média e começar a cortar nas pensões.

São três os cheques que vão ser entregues no mês de Outubro: 125 euros para cada pessoa que tenha tido um rendimento global anual bruto de 37.800 euros em 2021; 50 euros por cada dependente até aos 24 anos e, para os pensionistas, meia pensão paga em Outubro a todos os que tenham a reforma sujeita às regras de actualização. Além desse dinheiro, há uma redução muito limitada do IVA da electricidade – de 13% para 6% até Dezembro de 2023 e que abrange apenas os consumos mais baixos –, limita-se a subida das rendas a 2%, prometendo-se uma compensação aos senhorios no IRS ou IRC, e congelam-se os preços dos passes e dos bilhetes da CP. As medidas para o gás limitam-se a permitir que os consumidores passem para o mercado regulado.

Ao todo, o Governo diz que este plano custa 2400 milhões de euros, o equivalente a um por cento do PIB, num ano em que o défice público está previsto que seja de 1,9% e que Fernando Medina reafirmou que se mantinha na conferência de imprensa desta terça-feira dia 6 de Setembro. Ou seja, se somarmos as medidas anteriores (1600 milhões de euros), as medidas que se esperam irrepetíveis somam quatro mil milhões de euros, ou 1,8% do PIB, o que se traduz num défice efectivo de 0,1%, praticamente equilíbrio de contas.

Além disso, o ministro das Finanças espera que a dívida pública fique abaixo dos 120% do PIB o que, dependendo do desempenho dos outros, nos tirará do grupo dos países mais endividados. O que nos coloca numa posição mais protegida, em caso de tempestade financeira.

