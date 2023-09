"Em 40 minutos..." com Cláudia Lopes. "Ameaças de adeptos? I don't give a shit"

Cláudia Lopes é uma das figuras mais conhecidas do jornalismo desportivo. Assertiva e brincalhona, conta-nos os bastidores do MaisFutebol, a visão que tem do desporto e como foi superando obstáculos.