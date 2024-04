Vídeo. Diogo Valsassina: "Ninguém nos preparou para os Morangos, não podia sair à rua"

Ficou para sempre marcado como Tojó, no início dos Morangos com Açúcar, mas foi mais do que isso. Amante de videojogos e apresentador, deixa o resto para o Sporting: "Durante os jogos sou uma besta".