Ilhas do grupo oriental dos Açores sob aviso amarelo devido a chuva e trovoada

As ilhas do grupo oriental dos Açores estão sob aviso amarelo, entre as 12:00 deste sábado e as 06:00 de domingo, devido à previsão de chuva por vezes forte e trovoada, segundo a Proteção Civil.

“O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma depressão a sudoeste do arquipélago com deslocamento para nordeste, vai provocar precipitação pontualmente forte nas próximas horas no grupo oriental”, adiantou a Proteção Civil açoriana, numa nota de imprensa.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, prevê “precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada” nas ilhas de São Miguel e Santa Maria e prolonga-se até às 06:00 de domingo (07:00 em Lisboa).

A Proteção Civil dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, como manter os sistemas de drenagem limpos e evitar circular nas estradas sem necessidade.

Continuar a ler