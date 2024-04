O BE/Açores entregou esta quarta-feira no parlamento açoriano um projeto de resolução que defende a utilização conjunta de manuais escolares digitais e em papel nas escolas da região a partir do próximo ano letivo.

Aquela força política quer ainda recreios livres de ecrãs do 1º ao 6º ano de escolaridade e que o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) “elabore um documento, recorrendo a especialistas, sobre a utilização saudável de aparelhos tecnológicos”.

De acordo com o deputado António Lima, citado em nota de imprensa, “são conhecidos vários alertas de especialistas sobre o tempo excessivo de exposição aos ecrãs de dispositivos digitais pelas crianças e jovens e para as suas consequências para a saúde e do ponto de vista pedagógico”.

O parlamentar reconhece que “os manuais digitais têm benefícios, mas salienta que também têm problemas”, daí que defenda ser “fundamental haver orientações para as escolas no sentido de aproveitar os benefícios e mitigar os problemas”.

O BE/Açores defende que, “já a partir do próximo ano letivo, seja assegurado a todos os alunos das turmas abrangidas pelo projeto dos manuais digitais o acesso gratuito aos manuais nos formatos digital e em papel”.

António Lima afirma que, dos contactos que têm sido efetuados pelo Bloco de Esquerda desde que foi introduzida a utilização dos manuais digitais, “de uma forma geral, encarregados de educação, alunos, professores e conselhos executivos têm referido a necessidade de se repensar a introdução dos manuais digitais, porque eles não substituem totalmente os manuais em papel”.

O partido diz que “tem conhecimento de que há muitos pais a comprar os manuais em papel porque os filhos têm dificuldades em trabalhar tanto tempo no computador ou no tablet”.