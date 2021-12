O Boavista goleou esta quinta-feira o Sporting de Braga por 5-1, em jogo da última jornada do grupo C da Taça da Liga de futebol, e apurou-se para as meias-finais da prova, nas quais vai defrontar o Benfica.

A necessitarem apenas do empate para assegurarem o triunfo na poule, os axadrezados acabaram por surpreender os bracarenses, que precisavam do triunfo para seguirem em frente, tendo a vitória sido escrita com os golos de Gustavo Sauer (20 e 63), Musa (32), Yusupha (34) e Nathan (50), tendo Yuri Medeiros (53) anotado o golo de honra dos arsenalistas.

Com a vitória no grupo, o Boavista garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga pela primeira vez, fase da prova que vai decorrer em 25 e 26 de janeiro próximos e em que vai defrontar o Benfica, vencedor do grupo A. A outra meia-final vai opor o Sporting, vencedor do grupo B e detentor do troféu, ao Santa Clara, que ganhou o grupo D.