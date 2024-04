A Tesla está a preparar o lançamento para breve da versão Performance do Model 3, a mais rápida e potente da gama, que já foi apanhada em Valência numa sessão de fotografia e vídeo. Isto significa que o desenvolvimento da versão mais desportiva do Model 3 está na recta final e que a apresentação oficial que se aproxima.



De acordo com a imprensa norte-americana, o Model 3 Performance irá incrementar a potência face à geração anterior, superando facilmente 500 cv, o que não será uma surpresa uma vez que a versão actual já atinge 534 cv. Para atingir este nível de potência, o Performance vai continuar a confiar numa solução com dois motores, um por eixo, mas mais potentes, com o da frente a debitar 204 cv e o traseiro 412 cv, o que lhe confere uma potência instalada de 616 cv, que contudo podem ser modulados individualmente.

Além de mais potente, o novo Performance vai usufruir das melhorias introduzidas em todos os novos Model 3, dos retoques no exterior da carroçaria ao habitáculo mais sólido e bem isolado, com recurso a vidros com película anti-ruído, melhores materiais e construção mais cuidada, de forma a incrementar o conforto e o silêncio a bordo. Mas mais evidente para os utilizadores do Performance vai ser a suspensão, que passará a ser activa, melhorando o comportamento da berlina em utilização desportiva e, por outro lado, optimizando o conforto durante uma condução mais civilizada e calma.

Simultaneamente, o Model 3 Performance vai adoptar um Track Mode mais evoluído, denominado internamente V3 (de 3.ª versão), de forma a tornar o modelo mais eficiente e divertido de conduzir em pista ou em estradas sinuosas, em ritmo mais desportivo. E como o novo Performance vai ser mais rápido a acelerar, a Tesla equipou-o de modo a ser igualmente mais eficiente a travar, pelo que vai montar um conjunto de discos e maxilas mais generosos para resistir melhor ao calor a dissipar durante uma utilização mais intensiva.

O preço ainda não foi anunciado, à semelhança do que acontece com a potência e os dados de aceleração e velocidade máxima, mas é bom recordar que a última versão do Model 3 Performance, comercializada em 2022 e 2023, já possuía os mencionados 534 cv e 660 Nm de binário, que permitiam uma velocidade de ponta de 261 km/h e ir de 0-100 km/h em 3,3 segundos, pelo que é de esperar um incremento nestes valores. Resta igualmente saber o que acontecerá à bateria, que até 2023 tinha uma capacidade de 78,1 kWh brutos e 75 kWh úteis, garantindo 547 km entre recargas, sendo expectável que o acumulador continue a acolher potências de até 250 kW em corrente contínua.