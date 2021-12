Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma decisão do Conselho Superior da Magistratura (CSM) relativo à reorganização da distribuição de processos do Tribunal Central de Instrução Criminal — conhecido por “Ticão” — pode colocar em liberdade suspeitos de crimes de tráfico de drogas e tráfico de armas.

A notícia é avançada pela TVI e pela CNN Portugal, que explicam que a reorganização provocar um atraso nos processos — e, consequentemente, ultrapassar os limites dos prazos legais para a prisão destes suspeitos, que deverão ser colocados em liberdade.

Em causa está o facto de os juízes Ivo Rosa e Cláudia Pina estarem ocupados com a exclusividade no caso BES e uma comissão no Eurojust, respetivamente. Isso levou o CSM a decidir que os processos devem por isso deixar de ser acompanhados pelo juiz Carlos Alexandre e serem novamente sorteados entre os sete juízes do “Ticão”. As fases de instrução voltam, por isso, ao início.

Isto significa que podem ser colocados em liberdade suspeitos relacionados com três processos relevantes.

Um deles está relacionado com a apreensão de mais de 800 quilos de cocaína no porto de Leixões, que colocou dois suspeitos de tráfico internacional em prisão preventiva, que podem agora ser libertados. Outro refere-se a uma apreensão de cocaína num contentor com caixas de bananas no porto de Setúbal, que envolve também dois agentes da PSP. Ambos tratam-se de casos de tráfico de droga internacional.

A reorganização pode também levar à libertação de suspeitos que estão acusados num processo de tráfico de armas.