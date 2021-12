Em atualização

João Cancelo foi esta quinta-feira assaltado e agredido por quatro indivíduos na sua casa, em Manchester. Foi o próprio internacional português que partilhou o caso, mostrando as marcas na cara.

Man City defender Joao Cancelo took to Instagram to say that he was attacked by four people????????

Hope he's doing okay and it's nothing too serious. pic.twitter.com/p48BLNejg1

— Football Network (@F00TBALLNETWORK) December 30, 2021