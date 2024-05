O selecionador Roberto Martínez vai divulgar em 21 de maio a lista final de convocados para a fase final do Euro2024, que vai decorrer em junho e julho na Alemanha, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com uma nota publicada no site oficial do organismo, as escolhas de Martínez serão conhecidas às 13h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A lista final terá um total de 26 jogadores, depois de, na semana passada, a UEFA ter autorizado a inclusão de mais três lugares aos 23 iniciais.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F juntamente com República Checa (em 18 de junho em Leipzig), Turquia (22 em Dortmund) e Geórgia (26 em Gelsenkirchen).

Antes de partir para solo germânico, a seleção nacional vai realizar três jogos de preparação frente a Finlândia (4 de junho, no Estádio José Alvalade), Croácia (8 de junho, no Estádio Nacional) e República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).

Na mesma nota da FPF, não foi divulgada a data de início do estágio de preparação para o próximo Europeu, para o qual Portugal alcançou a qualificação apenas com vitórias.

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.