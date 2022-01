Uma professora de Nova Iorque foi detida, no dia 31 de dezembro, por ter, supostamente, vacinado um jovem de 17 anos contra a Covid-19 em sua casa.

Laura Russo, de 54 anos, é professora de biologia e reside em Long Island — Nova Iorque. Pode enfrentar até quatro anos de prisão pela prática de uma profissão não autorizada, de acordo com o New York Times.

O jovem de 17 anos que recebeu a vacina fê-lo de livre vontade, tendo mais tarde contado à sua mãe que tinha sido inoculado. A mãe do rapaz contactou depois as forças policias, e confirmou que não tinha dado permissão para que o seu filho fosse vacinado.

O momento foi filmado. “Vais ficar bem, espero”, ouve-se a professora dizer. “Uma vacina em casa”, responde o rapaz.

“There you go, at home vaccine”. Police have arrested a Long Island mother for illegally giving a 17 year old boy a shot of Covid vaccine in her home. And there’s video….Only on @NBCNewYork #nbc4ny pic.twitter.com/KpG5vAQaDT

— Pei-Sze Cheng (@PeiSzeCheng4NY) January 3, 2022