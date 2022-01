Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O transporte de mercadorias ou de pessoas é tão perigoso quanto complexo em várias zonas do globo. Mas em locais em que montanhas altas se cruzam com grandes precipícios, em que não há vias rodoviárias seguras para proteger a vida de quem nelas circula, os acidentes acontecem e a um ritmo acima do normal. Como foi o caso deste camião porta-contentores na China.

As imagens revelam uma estrada estreita e sinuosa, que pode ser considerada perigosa para bicicletas, quanto mais para automóveis. Agora imagine-a a ser percorrida por um camião semi-reboque que, além de possuir um comprimento superior a 15 metros, tem uma altura próxima dos 4 metros. Para dificultar a tarefa do camionista, a estreita e sinuosa estrada de montanha era ladeada de um lado por um muro de rocha e, do outro, um precipício com uma altura superior a 100 metros.

O veículo pesado acabou por se despistar, segundo o South China Morning Post, por o condutor ter tentado realizar marcha-atrás quando se deparou com um túnel em que não cabia o camião. A bordo seguiam condutor e ajudante, quando o tractor do semi-reboque partiu o pequeno muro que o separava do abismo e ficou pendurado. A queda só foi evitada porque o contentor e a respectiva carga se revelaram mais pesados do que o tractor com os seus dois ocupantes.

Com recurso a equipamento pesado de construção civil, o pesado camião acabaria por ser puxado de regresso à estrada, mas apenas três dias após o acidente: Veja o vídeo: