Apesar de ser uma pequena cidade no estado de Massachusetts, nos arredores de Boston, EUA, acontecem coisas estranhas em Wellesley, como que a provar que alguns dos seus 28 mil habitantes têm uma relação difícil com o automóvel. Este condutor surpreendeu os seus pares ao encontrar um lugar para estacionar entre dois veículos onde nem cabia uma bicicleta, o que deixou o seu Audi A4 entalado entre um BMW X5 e um Chevrolet Equinox, num ângulo de aproximadamente 45º com o pavimento.



A manobra acrobática, que ocorreu em frente de um pequeno supermercado local, não foi acompanhada de uma explicação cabal por parte das autoridades locais, que ainda assim publicaram na rede social X um vídeo com o criativo estacionamento, bem como com as manobras realizadas para retirar os veículos daquela incómoda posição. A divulgação das imagens pela polícia é um procedimento habitual nos EUA, ao que parece com o intuito de envergonhar o condutor envolvido e, simultaneamente, servir de alerta para os restantes.

Video from the unusual crash at 184 Linden Street today. One person had minor injuries. Crash is under investigation. pic.twitter.com/NT8NfGZFpg — Wellesley Police (@WellesleyPolice) February 19, 2024

O parque de estacionamento tinha ainda muitos lugares livres, dois deles exactamente ao lado do BMW X5, pelo que não foi por falta de opções que o condutor do A4 optou por encaixar o Audi entre o BMW e o Chevrolet. A explicação mais provável parece passar pelo facto de o condutor do Audi ter tentado estacionar em frente ao X5. Só que, em vez de pressionar o pedal do travão para parar antes do separador verde e das árvores que tinha à sua frente, carregou no pedal do acelerador como se não houvesse amanhã. O embate no lancil terá levantado a frente o suficiente para o veículo subir pelo X5, tendo depois resvalado para ficar “aconchegado” entre os dois SUV.

Uma potencial troca de pedais, entre o travão e o acelerador, deverá ter estado na origem deste acidente 3 fotos

Independentemente da espectacularidade da manobra, o resultado (felizmente) não originou feridos graves, uma vez que o BMW e o Chevrolet estavam estacionados e o condutor do Audi teve apenas ferimentos ligeiros. Tem, contudo, de arcar com uma conta volumosa de bate-chapas e pintura para os três veículos.