A taxa de inflação em Portugal aumentou para 3,3% em janeiro, mais do que os 2,7% de dezembro. A estimativa é do INE, que acrescenta que também o indicador de inflação subjacente (ou seja, o índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) acelerou para 2,5%, depois dos 1,8% do mês anterior.

No relatório divulgado esta segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) assinala que “tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 3,3% em janeiro de 2022 (2,7% em dezembro de 2021)”.

Porém, mesmo o indicador de inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos alimentos frescos, mais voláteis, também subiu a uma variação de 2,5% (1,8% no mês anterior). Verificaram-se “acelerações nos preços da generalidade das categorias que compõem o IPC”, assinala o gabinete de estatística.

O INE tem uma estimativa de que a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá sido de 12%, depois dos 11,2% calculados em janeiro. Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá tido uma variação de 3,4%, mais do que os 3,2% de dezembro.